오세아니아 선주 발주…2주 새 4척 확보

한화오션이 오세아니아 지역 선주로부터 초대형 원유운반선(VLCC) 2척을 수주했다.

한화오션 거제사업장 전경. 한화오션 AD 원본보기 아이콘

9일 한화오션은 VLCC 2척을 3933억원에 수주했다고 공시했다.

이번 계약은 기존 건조 실적을 보유한 반복 선형(repeat design)을 기반으로 체결됐다. 설계와 자재 조달, 생산 공정 전반에서 효율성을 확보할 수 있어 수익성 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

최근 2주 사이 VLCC 4척을 연이어 수주한 점도 주목된다. 업계에서는 이를 단순한 수주 확대를 넘어 VLCC 시장 내 경쟁력을 재확인한 사례로 보고 있다.

중국 조선소들이 가격 경쟁력을 앞세워 점유율을 확대하는 상황에서도 선주가 한화오션을 선택한 것은 가격, 품질, 납기 측면에서 경쟁력이 입증된 결과로 해석된다.

한화오션은 고부가가치 대형선 중심의 선별 수주 전략을 유지하면서 시장 변동성에 대응한다는 방침이다.

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한화오션은 현재까지 VLCC 10척, LNG운반선 4척, WTIV 1척 등 총 15척, 약 28억4000만달러 규모의 수주 실적을 기록했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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