이달부터 9개월간 주 2회 그룹수업 진행

대교는 대한민국월남전참전자회(월남전참전자회) 국가유공자 대상 보훈문화프로그램에 시니어 인지 훈련 프로그램 '대교 브레인 트레이닝'이 선정됐다고 9일 밝혔다.

보훈문화프로그램은 국가보훈부와 지방자치단체가 함께 추진하는 보훈단체 복지지원 사업의 일환으로, 고령의 국가유공자를 대상으로 인지 건강 증진과 정서적 안정을 지원하기 위해 마련됐다.

지난 7일 의정부시 보훈회관 대강당에서 대교 시니어 전문 교사가 지역 국가유공자를 대상으로 '대교 브레인 트레이닝'을 활용한 보훈문화프로그램을 진행하고 있다. 대교 AD 원본보기 아이콘

대교는 월남전참전자회의 의정부시지회와 협력해 해당 지역 국가유공자를 위한 인지 건강지원 프로그램을 운영할 계획이다. 프로그램은 4월부터 9개월간 주 2회(회당 60분) 그룹 수업 형태로 진행되며, 인지 훈련 콘텐츠에 미술·정서 케어 활동 등을 결합해 참여자의 인지 자극과 정서 안정에 도움을 줄 수 있도록 구성했다.

'대교 브레인 트레이닝'은 다양한 인지 자극 활동과 상호작용 중심 학습을 통해 시니어의 인지 기능 유지와 정서적 안정을 지원하는 프로그램이다.

대교는 그동안 축적해 온 시니어 인지 훈련 서비스 운영 경험을 바탕으로 프로그램의 적용 범위를 지속해서 넓혀왔으며, 최근에는 공공 및 보훈 영역까지 확대해 맞춤형 인지 훈련 프로그램을 제공하고 있다.

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대교 관계자는 "국가를 위해 헌신하신 국가유공자의 건강한 노후를 지원하는 사업에 함께하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 대교가 보유한 인지 훈련 프로그램과 운영 역량을 바탕으로 시니어와 국가유공자를 위한 맞춤형 서비스를 지속 확대해 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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