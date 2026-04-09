"중동 전쟁 장기화 극복안"

국내 정유업계와 주유소업계가 사후정산제 등 기존의 거래 구조를 대폭 수정하는 데 합의했다.

더불어민주당 을지로위원회 주최로 8일 국회 의원회관에서 열린 유가급등에 따른 가격안정과 상생협력을 위한 주유소, 정유업계 사회적 대화기구 3차 회의. 연합뉴스

더불어민주당 을지로위원회 주최로 8일 국회 의원회관에서 열린 유가급등에 따른 가격안정과 상생협력을 위한 주유소, 정유업계 사회적 대화기구 3차 회의. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 을지로위원회는 9일 오전 국회에서 '주유소-정유사 사회적 대화 상생협약식'을 열고 중동 전쟁 장기화에 따른 고유가 상황에서 정유업계와 주유소 간 협력안을 공개했다.


을지로위원회 소속 정진욱 의원은 "현재 국내 주유소 시장은 4개 정유사 중심의 사실상 독점구조 속 전속계약으로 이뤄지고 있어 타사제품이 존재하더라도 선택이 제한되는 구조적 한계를 보인다"면서 "사후정산제로 인해 일일 입고가격이 한 달 후 결정되는 불합리한 거래가 문제점으로 지적돼 왔다"고 밝혔다.

을지로위원회와 정유 4사(SK에너지·GS칼텍스·에쓰오일·HD현대오일뱅크), 한국주유소협회, 정부 등은 최근 사회적대화기구를 출범하고 전날까지 공식회의와 실무진 협의를 거쳐 사후정산제 개선 필요성과 전속 거래 제한, 유류 매입 시 카드허용 등 주요 의제를 중심으로 논의해 왔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"좋은 곳 많은데 여길 누가 사" 쳐다도 안 보더니 1억원 '껑충' 줄줄이 신고가 "좋은 곳 많은데 여길 누가 사" 쳐다도 안 보더니 ...
AD

정유 4사와 주유 업계는 고질적 거래관행으로 여겨지던 전속거래를 손보는 데 뜻을 모았다. 지금까지는 주유소가 특정 정유사와 계약하면 해당 회사 제품만 100% 공급받는 거래 구조가 일반적이었지만 앞으로는 일정 비율 범위 내에서 복수 정유사 제품을 함께 취급할 수 있도록 문을 열겠다는 취지다. ▲정유주유 간 전량구매계약, 이른바 전속거래제 폐지 ▲사후정산제 폐지 및 정유사 일일 판매 기준가격 사전 확정·매일 공시 고지 ▲주유소 요청 시 신용카드 결제 허용하는 거래 관행 개선 등이 합의됐다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
전영주 기자 ange@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈