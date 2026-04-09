김진태 강원도지사, 한림대 현장 점검

강원도 대학가에 퍼지는 ‘1000원의 행복’

대학생 경제 부담 덜고 강원쌀 소비 확대

'천원의 아침밥' 8개 대학 36만 식 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)가 고물가 시대 대학생들의 식비 부담을 덜어주기 위해 추진 중인 '천원의 아침밥' 사업을 대폭 확대한다.

김진태 강원특별자치도지사가 9일 오전 8시 한림대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 운영 현장을 점검하고 학생들과 소통하는 시간을 갖고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도는 9일 오전 8시 김진태 도지사가 한림대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 운영 현장을 점검하고 학생들과 소통하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

'천원의 아침밥'은 아침 결식률이 높은 대학생들에게 도내산 쌀과 쌀 가공식품을 활용한 고품질 식단을 1000원에 제공하는 사업이다.

식사 한 끼에 약 5000원 수준의 단가를 맞추기 위해 ▲정부 2000원 ▲지자체 1000원(도 500원, 시군 500원) ▲대학교 1000원을 각각 지원하며, 학생은 단돈 1000원만 지불하면 된다.

김진태 지사는 이날 대학 아침밥 식단 구성과 학생 만족도 등을 직접 확인하고, '천원의 아침밥' 사업 홍보 현황도 함께 점검했다. 특히 일일 제공 물량이 부족하지 않은지 살펴본 결과, 요일별 편차는 있으나 대부분 일일 할당량이 조기에 소진되는 등 높은 이용 수요를 보이고 있는 것으로 나타났다.

도는 총 14억원을 투입해 도내 8개 대학 12개 캠퍼스에서 아침식사 메뉴를 지원하고 있으며 이용실적은 2024년 11개 캠퍼스 28만2000 식에서 2025년 12개 캠퍼스 33만1000식, 2026년 36만식으로 꾸준히 증가하는 추세다.

김진태 강원특별자치도지사가 9일 오전 8시 한림대학교 학생식당을 방문해 '천원의 아침밥' 운영 현장을 점검하고 학생들과 소통하는 시간을 갖고 있다. 강원도 제공 원본보기 아이콘

한림대학교의 경우 연간 152일 운영을 통해 약 1만6000식의 아침 식사를 제공하고 있으며, 학생들의 호응 속에 안정적으로 사업이 운영되고 있다.

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김진태 지사는 "우리 학생들의 아침밥을 위해 정부, 도, 시군, 대학까지 함께 힘을 보태 '천원의 아침밥' 사업을 추진하고 있다"며 "홍보를 더욱 강화해 더 많은 학생이 이용할 수 있도록 하고 강원쌀 소비 확대를 통해 농가소득 증대에도 기여할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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