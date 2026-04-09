공정위 ‘제2회 AI·데이터 활용 공모전’ 개최…민생 현안 해법 발굴

아이디어 및 분석 모델 2개 부문 진행

5월 21일까지 접수

공정거래위원회가 인공지능(AI) 기술을 활용해 불공정 행위를 포착하고 민생 현안에 대응하기 위한 아이디어 발굴에 나선다.

공정위는 9일부터 '제2회 공정거래 AI·데이터 활용 공모전'을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전은 공정거래 관련 데이터와 AI 기술을 결합해 법 위반 징후를 탐지하거나 소비자 피해를 예방할 수 있는 혁신적인 방안을 마련하기 위해 기획됐다.

공모 분야는 ▲AI·데이터 활용 아이디어 ▲데이터 분석 모델 개발 등 2개 부문으로 나뉘어 진행된다. 참가자들은 공정위가 보유한 사건 처리 데이터나 기업정보, 소비자 상담 데이터 등을 활용해 알고리즘 담합 감시, 허위·과장 광고 탐지 등 다양한 정책 현안에 대한 해법을 제시할 수 있다.

공정위는 심사를 거쳐 선정된 우수작에 대해 공정거래위원장상과 상금을 수여할 계획이다. 또한 선정된 아이디어나 모델은 향후 공정위의 사건 분석 시스템 고도화 및 정책 수립 과정에 적극적으로 반영될 예정이다.

공정위는 "급변하는 디지털 시장 환경에서 AI 기술은 불공정 거래를 감시하는 데 핵심적인 도구가 될 것"이라며 "민간의 참신한 아이디어가 공정거래법 집행의 효율성을 높이는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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공모전 접수는 오는 5월 21일까지 공식 누리집을 통해 진행된다.

세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr



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