신라대가 전통주 전문인력 양성 교육기관으로 선정돼 실무형 인재 양성에 나선다.

신라대학교(총장 허남식) 우리술 전문인력양성기관은 농림축산식품부로부터 전통주 전문인력 양성교육지원 기관으로 선정됐다고 9일 알렸다.

전통주가 MZ세대를 중심으로 시장을 넓히면서 신라대는 14년간 축적한 교육 경험을 바탕으로 산업 경쟁력 강화에 필요한 인재 양성에 집중한다. 지난해에는 전통주 창업보육센터로 지정돼 교육과 창업을 연계한 체계도 구축했다.

올해 과정은 현장 중심으로 운영된다. 1대1 창업 컨설팅과 제품 품평회, 주류 업체 연계 신제품 개발, 현장 실습 등을 포함해 실무 역량을 강화한다. 브랜딩과 유통·마케팅 교육도 함께 진행된다.

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교육은 5월 16일부터 10월 31일까지 매주 토요일 진행되는 '우리술 전문가 양성과정'으로 총 151시간 규모다. 과정은 전통주 이론부터 품질 관리, 미생물 제어, 법규, 글로벌 시장 동향까지 단계적으로 구성됐다.

부산·울산·경남 지역 주민 누구나 참여할 수 있다. 신라대는 교육과 창업 지원을 연계해 전통주 산업 인재 양성과 지역 산업 활성화로 이어간다는 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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