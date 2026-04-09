마을 태양광 사업 '햇빛소득마을', 민관 협력 밀착 지원

행안부, 9일 햇빛소득마을 현장지원단 첫 회의

행정안전부가 마을 태양광 사업인 '햇빛소득마을'이 전국으로 빠르게 확산할 수 있도록 민관 협력 체계를 갖춰 본격 지원하기로 했다.

9일 행안부는 정부세종청사에서 광역 지방정부, 관련 공공기관, 사회연대경제 전문가 등 관계기관과 '햇빛소득마을 민·관 합동 현장지원단(지원단)' 1차 회의를 진행했다고 밝혔다.

햇빛소득마을은 마을 주민이 직접 협동조합을 만들고 마을의 남는 땅을 활용해 태양광 발전 시설을 설치하여 얻은 수익을 이웃과 함께 나누는 주민 참여형 재생에너지 사업이다.

지원단은 마을이 새로운 소득원을 만들고 공동체 기반을 강화하는 한편, 에너지 자립도를 높일 수 있도록 사업 신청부터 완료까지의 전 과정을 현장에서 직접 도울 예정이다.

지원단에는 광역 및 기초 지방정부를 비롯해 지방환경청, 한국에너지공단, 한국전력공사, 한국농어촌공사, 한국수자원공사, 한국전기안전공사, 사회연대경제조직 등 다양한 기관이 참여한다.

이날 참석자들은 마을 협동조합 설립과 태양광 부지 확보 및 전기 발전 사업자 인허가 등 사업 추진에 필요한 분야별 지원 방안을 논의하고, 기관별 역할을 나눴다. 광역지방정부는 사업을 총괄하며 기초 지방정부에서는 햇빛소득마을사업을 희망하는 마을을 발굴할 예정이다. 한국에너지공단 등은 인프라를 지원하고, 농어촌공사와 한국수자원공사는 유휴부지를 발굴하고 임대하는 역할을 맡는다. 민간은 사업 참여 유도 및 주민 교육·홍보, 기술분야 컨설팅 등을 담당할 예정이다.

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남호성 햇빛소득마을추진단장은 "햇빛소득마을 사업이 성공적으로 정착해 에너지 자립도를 높이고 마을공동체의 실질적인 소득 제고로 이어질 수 있도록 관계기관에서도 적극적이고 실질적인 도움을 달라"고 했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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