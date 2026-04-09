경기도소방재난본부가 화재 초기 대응의 핵심 장비인 소화기의 올바른 보관·관리 방법을 알리고, 도민 안전의식을 높이기 위해 안전 문화 캠페인 '소화기 여기써욤'을 추진한다.

소화기는 대부분의 건물과 가정에 비치돼 있지만, 실제 화재 상황에서는 위치를 몰라 찾지 못하거나 주변에 가려 사용하지 못하는 사례가 반복되고 있다.

실제로 최근 언론에서는 소화기 위치가 임의로 변경되거나 미관상 가려지는 문제로 초기 대응이 지연되는 상황이 지적됐다. 2024년 경기도 설문조사 결과 도민의 56% 이상이 소화기의 수명을 정확히 알지 못하는 것으로 나타났다.

경기도소방재난본부의 '소화기 여기써욤' 프로젝트 포스터 AD 원본보기 아이콘

도 소방재난본부에 따르면 소화기는 눈에 잘 띄고 누구나 바로 꺼낼 수 있는 위치에 둬야 한다. 부식과 팽창 방지를 위해 직사광선과 고온을 피해 서늘한 곳에 보관하고, 물건에 가려지지 않도록 유지해야 한다. 또한 분말소화기는 장기간 방치 시 내용물이 굳을 수 있어 주기적으로 흔들어 평소 상태를 확인해야 하며, 내용연수 10년이 지난 제품은 교체가 필요하다.

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도 소방재난본부는 '소화기 여기써욤' 캠페인도 벌인다. 이번 캠페인은 "소화기, 보이지 않으면 쓸 수 없습니다"라는 메시지를 중심으로, SNS 참여와 연계한 위치표시 스티커 부착과 현장 활동을 통해 도민이 생활공간에서 소화기 위치를 직접 확인하고 관리하는 문화를 확산하는 데 초점을 맞추고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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