21일 상설전시관 무료 개관, 야간 연장 운영



특별기획전 ‘천재들의 생각 비법’ 23일 개막

국립부산과학관이 '과학의 달'을 맞아 전시와 체험, 강연을 아우르는 프로그램을 운영한다.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 4월 한달간 온 가족이 참여할 수 있는 과학문화 행사를 마련했다고 9일 알렸다.

먼저 23일부터 김진재홀에서 창의력의 원천을 다루는 특별기획전 '천재들의 생각 비법'을 선보인다. 관찰, 유추, 놀이 등 발명가들이 활용한 13가지 사고법을 체험형 콘텐츠로 구성했다.

소전시실에서는 의복 속 과학 원리를 다루는 '패션의 완성은 과학' 전시도 무료로 운영된다.

과학의 날인 21일에는 상설전시관을 무료 개방하고 천체투영관과 천체관측소를 오후 9시까지 운영하는 야간 프로그램 '별빛 과학관'을 진행한다. 체험시설인 '다이나믹 슬라이드'도 종일 운영된다.

강연 프로그램도 마련됐다. 25일에는 과학 유튜버 '흔한 이과생-JMT'로 활동하는 지수환 브릭 아티스트가 레고를 활용한 과학 원리를 주제로 강연을 진행한다. 성인 대상 교육 '학부모 과학 살롱'에서는 3D 프린팅을 활용한 케이크 장식 제작 체험도 운영된다.

과학관은 외부 행사 참여도 이어간다. 오는 11~12일 벡스코에서 열리는 '대한민국 과학축제 with 부산과학축전'에서 식재료 속 과학을 주제로 한 전시와 쿠킹 로봇, 3D 푸드 프린터 시연을 선보인다.

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또 오는 24~26일 고양 킨텍스에서 열리는 과학축제에서는 인공지능(AI) 체험 부스를 운영해 생성형 AI 기반 콘텐츠를 소개할 예정이다.

송삼종 관장은 "누구나 쉽게 과학을 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다"며 "과학적 호기심과 창의적 사고를 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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