지식재산처(지재처)는 기관을 대표할 캐릭터 '미리'와 '이피'가 공식적으로 활동을 시작한다고 9일 밝혔다.

'미리'는 지식재산을 미리 예방·보호한다는 의미와 미래를 미리 준비한다는 의미를 담고 있다. 이미지는 방패를 든 수호자의 형상으로 완성됐다. 이피는 아이디어를 전구로 형상화해 '오늘의 아이디어를 내일의 자산으로 만드는' 지재처를 상징적으로 표현했다.

미리와 이피 캐릭터는 지재처 직원의 아이디어와 인공지능(AI) 기술을 결합해 만들어졌다. 지난해 10월 지재처가 출범한 후 지식재산 분야 총괄·조정부처로서 변화된 위상과 비전을 상징하는 '첫 번째 얼굴'이라는 점에서 의미를 갖는다.

지재처는 지난달 미리와 이피의 상표 및 업무표장 등록을 완료해 앞으로 정책 홍보 현장에서 안전하게 활동할 수 있는 법적 기반을 마련했다.

미리와 이피는 SNS와 정책 현장을 누비며, 어렵고 생소할 수 있는 지식재산 소식을 쉽고 재밌게 풀어내는 역할을 맡게 된다.

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정대순 지재처 대변인은 "미리와 이피 캐릭터에는 국민의 소중한 아이디어를 '미리' 보호하고, 대한민국 경제에 활력을 '이피'겠다는(입히겠다는) 지재처의 의지가 담겼다"며 "미리와 이피가 새 이름으로 도약하는 지재처의 든든한 대변인으로 활약할 것을 기대한다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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