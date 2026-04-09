병마절도사 입성식 퍼레이드, 활쏘기·마상무예 체험 확대

"역사속 이야기 직접 체험하며 가족·친구와 함께 추억쌓기"

조선 시대 전라도 육군 총지휘부였던 전라병영성의 역사와 호국정신을 현대적으로 재해석한 '제29회 전라병영성축제'가 오는 17일부터 19일까지 3일간 전남 강진군 병영면 전라병영성 일원에서 열린다.

9일 강진군에 따르면 이번 축제는 관람 중심에서 벗어나 직접 참여하고 체험할 수 있는 프로그램을 확대해 가족 단위 방문객도 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 전라병영성의 역사와 호국의 의미를 쉽고 흥미롭게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

지난해 열린 전라병영성축제에서 관람객들이 전라병영성 일원을 둘러보고 있다. 강진군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 새롭게 정비된 성내 공간 '연희당'도 축제 기간 주요 프로그램 장소로 활용된다. 조선 시대 성내 휴식 공간이자 연회장으로 사용됐던 연희당은 전라병영성 복원정비사업을 통해 새 단장을 마쳤다. 연희당에서는 차 시음회와 즉석 사진 인화, 스탬프존, 보물찾기 프로그램이 진행된다. 성내 전경을 한눈에 볼 수 있는 공간이어서 사진 명소로 관심을 끈다.

축제 주요 프로그램 가운데 하나는 18일 오후 열리는 '병영성 입성식 퍼레이드'다. 병마절도사 입성 행렬과 취타대, 기수 행렬이 조선 시대 병영성의 모습을 재현한다. 퍼레이드 뒤에는 전통 타악기 공연과 가수 이소나, 허찬미 등이 참여하는 개막공연이 펼쳐진다.

무대 프로그램도 다양하다. '조선을 만난 시간' 공연과 역사 스토리텔러 썬킴의 '병영 역사 이야기', 어린이를 위한 싱어롱 공연 '캐리와 친구들', 풍물놀이 한마당이 일정에 따라 진행된다.

체험 행사도 확대됐다. 활쏘기 리그와 페인트탄 서바이벌 게임, 마상무예 공연과 체험을 현장에서 즐길 수 있다. '병영성 게임 시즌 2'와 '전라병영성 한 바퀴' 프로그램에서는 성곽 일대를 따라 이동하며 미션 수행과 스탬프 체험이 가능하다.

성곽 밟기와 성곽 쌓기 체험, 조선 시대 의복 체험, 전통 공예 만들기, 무기 제작 체험, 떡메치기, 군번줄 만들기 등 다양한 체험도 함께 운영된다. '명예 군인증 발급' 프로그램과 밀리터리 타투 체험, RC카 레이싱 등 군 관련 체험 행사도 체험할 수 있다.

먹거리와 판매 행사도 마련된다. 병영 주막과 향시에서는 지역 음식과 농특산물을 판매하고 플리마켓 형태의 '노을장'도 함께 열린다. 하멜촌맥주와 하멜촌커피 판매 부스도 현장에서 이용할 수 있다.

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강진군축제추진위원회 관계자는 "전라병영성축제는 역사 속 이야기를 직접 체험하며 즐길 수 있는 행사"라며 "가족, 친구와 함께 방문해 즐거운 추억을 만들 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr



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