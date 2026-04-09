동두천시, ‘현장 행정’ 박차…어르신 주치의 사업 실시

축산 농가 애로사항 청취…“보조비율 향상 등 긍정 검토”

경기 동두천시가 지역 어르신들을 위한 밀착형 의료 서비스와 현장 축산 농가의 목소리를 듣는 민생 행정을 병행하며 지역 사회 돌봄 및 경제 살리기에 나섰다.

동두천시가 지난 7일 로하스요양병원이 남산할머니경로당을 방문해 올해 첫 '찾아가는 주치의 의료봉사'를 실시하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

동두천시는 지난 7일 로하스요양병원이 남산할머니경로당을 방문해 올해 첫 '찾아가는 주치의 의료봉사'를 실시했다고 9일 밝혔다.

이날 의료봉사에는 약 20명의 어르신이 참여했으며, 의료진은 건강상담과 혈압·혈당 등 기초 건강 체크, 한방 침 시술 등 맞춤형 보건의료서비스를 제공했다. 특히 무릎과 허리 통증 완화를 위한 한방 침 시술이 큰 호응을 얻었다.

이번 활동은 동두천시가 지난 3월 5일 지역 요양병원 4개소와 체결한 '찾아가는 주치의 사업' 업무협약(MOU)에 따른 첫 운영 사례다. 해당 사업은 요양병원과 경로당을 1:1로 연계해 매월 1회 정기 방문을 실시함으로써 어르신들의 건강 상태를 지속적으로 관리하고 의료 접근성을 높이기 위해 추진되고 있다.

동두천시는 앞으로도 참여 의료기관과 협력해 정기적인 방문 의료서비스를 제공하고, 필요시 의료기관 연계 등 체계적인 건강관리 지원을 통해 지역 어르신들의 건강 증진에 기여할 계획이다.

박형덕 동두천시장은 "찾아가는 주치의 사업이 어르신들의 만성질환 예방과 건강관리 향상에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"라며, "앞으로도 지역사회 중심의 촘촘한 건강 돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

동두천시가 지난 8일 동두천시청에서 축산농가의 건의 사항을 청취하고 지역 축산 현안을 논의하기 위해 간담회를 개최하고 있다. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

동두천시, 축산농가 간담회 개최…지역 축산 현안 논의

동두천시는 지난 8일 동두천시청에서 축산농가의 건의 사항을 청취하고 지역 축산 현안을 논의하기 위해 간담회를 개최했다.

간담회에는 이후광 양주축산업협동조합장을 비롯해 이규하 동두천축산계장, 강철중 비상임이사 등 10여 명이 참석했으며, 중동 지역 전쟁으로 인한 유가 상승, 사룟값 인상 등으로 어려움을 겪고 있는 축산농가의 애로사항을 청취하고 대응 방안 마련과 지역 축산업 발전 방안을 논의했다.

이날 축산농가에서는 농가 부담 경감을 위해 톱밥 등 지원사업의 보조비율 상향 조정과 축분 처리 비용 지원 등 가축사육 기반 확충과 축산환경 개선 방안에 대해 건의했다.

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박형덕 동두천시장은 "축산농가의 어려움에 깊이 공감하며 건의 사항을 긍정적으로 검토해 농가 경영 안정에 실질적인 도움이 되도록 노력하겠으며, 앞으로 축산농가와의 소통 기회를 자주 마련하겠다"고 말했다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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