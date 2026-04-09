한동훈, 서병수 북구갑 당협위원장 회동

민주당선 하정우 AI 수석 차출론

부산시장 선거에 출마한 전재수 더불어민주당 의원의 지역구 부산 북구갑이 여야 거물 인사들의 격전지로 떠오르고 있다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구갑 당협위원장인 서병수 전 의원을 만나 지역 민심을 점검했고, 더불어민주당에서는 지역 연고를 내세운 하정우 청와대 AI·미래기획수석의 출마가 거론된다.

9일 정치권에 따르면 한 전 대표는 지난 8일 서병수 국민의힘 북구갑 당협위원장을 만나 지역 민심을 듣고 주민들과도 소통했다. 사회관계망서비스(SNS)에는 "부산 만덕동 횡단보도 앞에서 하교하는 학생들과 만났다"며 사진을 올리기도 했다. 그의 북구갑 방문은 지난달 7일 구포시장을 찾은 이후 약 한 달 만이다. 한 전 대표의 측근인 정성국 의원은 "북구갑이 주목받는 지역으로 떠오르면서 지역 민심을 가장 잘 아시는 분을 만나러 간 것"이라고 했다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 8일 부산 북구 만덕동(부산 북구갑)에서 학생들을 만나 이야기하고 있다. 한동훈 전 대표 인스타그램 캡처. AD 원본보기 아이콘

더불어민주당에선 하 수석 차출론이 힘을 받고 있다. 정청래 더불어민주당 대표는 하 수석 출마에 "공을 들이고 있다"고 했고, 전 의원도 구덕고 후배인 하 수석을 후임으로 추천해왔다. 하 수석도 역시 "인사권자의 판단이 중요하다"며 출마 가능성을 열어뒀다.

당초 북구갑에선 조국 조국혁신당 대표의 출마 가능성도 거론됐으나, 최근 조 대표가 추미애 경기지사 후보의 지역구인 경기 하남갑을 언급하면서 부산 출마 가능성은 낮아졌다는 평가다.

한 전 대표 측은 복수의 지역을 놓고 검토 중인 것으로 알려졌으나, 공석 가능성이 비교적 확실한 북구갑에 무게가 실린다는 관측이 나온다. 현재로선 대구시장 출마를 선언한 주호영 의원의 지역구(대구 수성갑), 부산시장 출마 선언한 주진우 의원(해운대갑)·전 의원(북구갑)의 지역구 등이 후보지다.

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부산 지역 의원실 관계자는 "북구갑은 전 의원의 영향력이 상당히 강한 지역"이라며 "선거 양상이 3파전으로 가면 보수 진영에 불리할 수 있다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

금보령 기자 gold@asiae.co.kr



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