사전 신청자 대상 리버플로깅 키트 제공

코웨이는 '2026 코웨이 리버플로깅 캠페인' 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

올해로 5회째를 맞는 '코웨이 리버플로깅 캠페인'은 강, 바다 등 수변을 달리거나 산책하며 쓰레기를 수거하고 올바르게 분리배출하는 친환경 캠페인이다. 일상 속 환경 보호 문화를 확산하기 위해 기획됐으며, 2022년부터 누적 6300명 이상이 참여해 코웨이의 대표적인 친환경 캠페인으로 자리매김했다.

사전 참가 신청은 오는 13일부터 24일까지 코웨이 사회공헌 인스타그램 프로필 링크를 통해 누구나 가능하다. 코웨이는 사전 시청자 중 100명을 선정해 리버플로깅 키트를 제공할 예정이다.

코웨이, '2026 리버플로깅 캠페인' 사전 참가자 모집. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

키트는 장애인과 비장애인이 함께 사회적 가치를 만들어 가는 '네오누리콤'과 협력해 제작됐으며, 친환경 소재의 볼캡, 집게 및 봉투, 장갑, 파우치 등 리버플로깅 활동에 필요한 다양한 소품으로 구성됐다.

사전 신청 여부와 관계없이 누구나 캠페인에 참여할 수 있으며, 참가자는 물이 있는 곳 주변의 쓰레기를 수거한 뒤 5월 1일부터 6월 5일까지 개인 인스타그램에 활동 사진을 게시하면 된다. 필수 해시태그(#COWAY #코웨이리버플로깅 #2026코웨이리버플로깅)와 함께 코웨이 사회공헌 인스타그램 계정을 태그하면 참여가 완료된다.

캠페인 종료 후 우수 참가자를 선정해 추첨을 통해 '비렉스(BEREX) 마인 플러스' 안마의자, 마샬 액톤3 블루투스 스피커, 스타벅스 모바일 상품권 등 다양한 경품을 증정할 예정이다.

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코웨이 관계자는 "리버플로깅 캠페인은 일상 속에서 누구나 쉽고 즐겁게 환경 보호를 실천할 수 있도록 기획한 코웨이의 대표적인 친환경 캠페인"이라며 "포근한 봄날 가족, 친구, 연인과 함께 수변을 산책하며 환경 보호의 의미도 되새겨 보시길 바란다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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