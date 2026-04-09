BMW그룹, 혁신적 수소 저장 기술 공개

X5 하나의 모델에서 5종의 파워트레인 적용

BMW 그룹이 'BMW iX5 하이드로젠'을 통해 효율성과 실용성을 획기적으로 끌어올린 차세대 수소 저장 기술을 선보인다고 9일 밝혔다.

수소 연료전지 모델에 적용되는 BMW 하이드로젠 플랫 스토리지(BMW Hydrogen Flat Storage) 기술은 평면형으로 탱크를 설계해 구조와 배치를 최적화한 것이 특징이다. 이를 통해 최대 750㎞ 수준의 1회 수소 충전 주행거리를 확보했으며, 기존의 원통형 탱크가 차지하던 불필요한 공간을 최소화해 차량의 실내 공간을 손실 없이 보전했다.

BMW 하이드로젠 플랫 스토리지 모습. BMW코리아 AD 원본보기 아이콘

6세대(Gen6) BMW eDrive 고전압 배터리와 완벽하게 호환되며, 연료전지 모델 이외에 순수전기, 플러그인 하이브리드, 내연기관 등 다른 파워트레인과 동일한 라인에서 혼류 생산이 가능해 제조 유연성도 확보했다. 700바(bar)급 고압 탱크를 외부 충격으로부터 보호되도록 차체 구조 내부에 배치해 높은 안전성을 더했다.

새로운 수소 저장 기술은 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 고압 탱크 7개를 병렬로 연결해 하나의 견고한 프레임으로 통합했다. 개별 압력 용기 대신 다수의 체임버를 하나의 밀폐형 유닛으로 구성했으며, 중앙 메인 밸브를 통해 제어한다. 수소는 최소 7㎏ 이상 저장되고, 텅 빈 상태에서도 약 5분 이내 완전 충전이 가능해 내연기관차에 익숙한 사용자들에게도 최상의 편의성을 제공한다.

새롭게 선보일 BMW X5는 내연기관은 물론 순수전기와 플러그인 하이브리드를 비롯한 총 5가지의 다양한 파워트레인을 적용할 수 있으며, 수소 연료전지 모델인 BMW iX5 하이드로젠은 오는 2028년부터 양산할 계획이다. BMW는 이를 통해 지속 가능한 모빌리티 시대를 선도하면서도 '운전의 즐거움'이라는 브랜드의 본질적 가치를 구현할 예정이다.

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요아힘 포스트(Joachim Post) BMW 그룹 개발 책임 총괄은 "새로운 수소 저장 시스템은 BMW가 추구하는 기술 개방적 접근과 엔지니어링의 정수를 잘 보여준다"며 "이를 통해 테트리스처럼 빈틈없는 공간 활용 설계에 더해 고객이 원하는 다양한 구동 방식을 적용 가능한 타협 없는 BMW X5를 완성했다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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