간편 주문부터 이벤트까지 '알림 쏙쏙'



전남 완도군은 지역 특산품 온라인 쇼핑몰인 '완도 청정 마켓'의 전용 애플리케이션(앱)을 출시했다고 9일 밝혔다.

이번에 출시된 앱은 구글 '플레이 스토어'에서 무료로 내려받을 수 있다. 이용자들은 앱을 통해 손쉽게 완도의 우수한 특산품을 주문할 수 있으며, 쇼핑몰에서 진행되는 다양한 이벤트 소식도 스마트폰으로 간편하게 받아볼 수 있다.

완도군은 지역 특산품 온라인 쇼핑몰 '완도 청정 마켓'의 전용 애플리케이션(앱)을 출시했다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

군은 올해 상반기 중으로 모바일 지역 화폐인 '완도사랑상품권(chak)'과 연동되는 결제 시스템을 추가로 도입할 예정이다. 이를 통해 사용자들의 결제 편의성을 대폭 높이고, 나아가 지역 특산품 소비 촉진을 이끌어낸다는 방침이다.

앞서 '완도 청정 마켓'은 지난 1월 쇼핑몰 새 단장을 마친 후 고객들을 위한 이벤트를 꾸준히 전개해오고 있다. 특히 전라남도 대표 온라인 쇼핑몰인 '남도 장터'와 시스템을 연동해 완도 특산품의 우수성을 널리 알리고 판매망을 넓히는 데 주력하고 있다.

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군 관계자는 "기존 온라인 쇼핑몰과 더불어 이번 모바일 앱 운영으로 접근성이 향상돼 특산물 소비가 한층 늘어날 것으로 기대한다"며 "입점해 있는 지역 업체와 소상공인들의 실질적인 매출 증대에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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