동해 송정지구, 주민이 직접 기획한

‘해군 상생 봄축제’로 활력

'불금전파 시즌2' 이어 연속 흥행

송정 이나비센터 조성 본격화

지속 가능한 활성화 기반 구축

강원도 동해시 송정지구가 주민들의 손끝에서 시작된 도시재생 프로그램을 통해 활기찬 변화의 바람을 맞고 있다. 과거의 침체를 벗고 상권 회복과 공동체 활성화라는 두 마리 토끼를 잡으며 전국적인 도시재생 모델로 주목받는 모양새다.

'해군과 함께하는 송정 봄,봄,봄' 행사 포스터. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

송정지구 도시재생주민협의체는 오는 11일 송정동 솔밭 벚꽃 일원과 동해항 군항에서 '해군과 함께하는 송정 봄,봄,봄' 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 해군 1함대와의 협력을 통해 추진되는 첫 상생 프로그램이다. 단순히 꽃을 구경하는 축제를 넘어, 지역사회와 군 부대가 하나로 어우러지는 새로운 형태의 도시재생 콘텐츠를 선보인다.

행사는 오전 동해항 군항 부두에서 군함 견학과 해군특수전단 장비 체험으로 시작되며, 오후에는 송정동 벚꽃 행사장에서 해군1함대 캄보밴드 공연과 통기타 포크 공연이 이어진다.

행사장에는 키즈 네일아트, 도자기, 가족공예 엽서 만들기, 다도 체험 등 10여 개의 체험 프로그램도 운영된다.

특히 이번 행사는 주민협의체가 중심이 되어 기획·운영하는 도시재생 프로그램이라는 점에서 의미를 더한다.

앞서 주민협의체는 '불금전파 시즌2'를 통해 먹태 기반 먹거리와 야시장형 프로그램을 결합한 야간경제 모델을 성공적으로 운영하며, 송정지구 상권에 실질적인 활력을 불어넣은 바 있다.

이처럼 주민이 직접 기획한 프로그램이 연속적으로 성과를 내면서, 송정지구 도시재생 사업이 단순 시설 조성을 넘어 '주민 주도형 운영 모델'로 자리잡고 있다는 평가가 나온다.

동해시는 현재 해군1함대 장병과 지역주민이 함께 활용하는 복합공간인 '송정 이나비센터' 조성을 추진 중이며, 이번 행사를 계기로 지역과 군이 상생하는 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

김형래 송정지구 도시재생주민협의체 대표는 "불금전파에 이어 봄봄봄 행사까지 주민이 중심이 되어 지역을 변화시키고 있다는 점이 가장 큰 의미"라며 "해군과의 협력을 바탕으로 지속적인 프로그램을 운영해 활력 넘치는 송정지구를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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유현우 도시재생지원센터장은 "송정지구는 주민이 직접 참여하고 운영하는 도시재생의 대표 사례로 자리잡고 있다"며 "앞으로도 주민협의체 중심의 프로그램을 확대해 지역경제 활성화와 공동체 회복을 동시에 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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