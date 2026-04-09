기존 근속 기간·퇴직연금 인정

비알코리아 기준 ‘복리후생’ 적용

배스킨라빈스를 운영하는 비알코리아가 충북 음성공장에서 근무하는 협력업체 소속 생산직 직원 180명을 직접 고용하기로 했다.

비알코리아는 협력사인 HB주식회사 및 노동조합과 3개월간 협의를 거쳐 직접 고용을 결정하고 고용노동부 충주지청, 노동조합과 노사정 공동선언을 했다고 9일 밝혔다. 직접 고용된 직원들은 기존 근속 기간과 퇴직연금을 인정받고, 휴가비와 경조금 등 복리후생은 비알코리아 기준을 적용받는다.

8일 배스킨라빈스 음성공장에서 진행된 ‘비알코리아 노사정 공동선언식’에서 피해근 고용노동부 충주지청 지청장, 이강윤 비알코리아노동조합 위원장, 도세호 비알코리아 대표이사, 정민환 한국노총 충주음성지역지부 의장(왼쪽부터)이 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

전날 충북 음성군 공장에서 열린 선언식에는 노사와 고용노동부 관계자 등이 참석해 ▲고용 안정 실현과 근로조건 개선 ▲선제적 컴플라이언스 실천 ▲상생의 파트너십 구축 ▲사회적 책임 강화 등을 위해 함께 노력하기로 했다.

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도세호 비알코리아 대표이사는 "이번 공동선언은 기업과 노동자가 함께 성장하는 상생 모델의 출발점"이라며 "앞으로도 안정적인 고용환경 구축과 선진 노사문화 정착을 위해 꾸준히 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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