"웹툰·애니 글로벌 교육 확대"

동명대가 캐나다 쉐리던대학교와 웹툰·애니메이션 분야 국제 협력 확대에 나섰다.

동명대학교 국제교류본부(본부장 주상우)와 웹툰애니메이션학부(학부장 이철호)는 지난달 31일 캐나다 쉐리던대학교와 교육 협력 방안을 논의했다고 9일 알렸다.

동명대와 캐나다 쉐리던대 관계자들이 카메라 앞에 섰다.(왼쪽부터 쉐리던대 라잔 산두 부총장, 신디 구베이아 총장, 동명대 웹툰애니메이션학부 이철호 학부장, 국제교류본부 주상우 본부장, 국제교류처 안요한 처장) AD 원본보기 아이콘

두 대학은 웹툰·애니메이션 분야 교육 역량을 기반으로 ▲공동 워크숍 ▲단기 교육 프로그램 ▲교육과정 자문 등 협력 방안을 협의하고 향후 업무협약(MOU) 체결을 추진하기로 했다.

쉐리던대학교는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 감독 메기 강을 배출한 애니메이션 특성화 대학으로 알려져 있다.

두 기관은 동명대의 VR·AR·VFX 기반 디지털 콘텐츠 제작 교육과 쉐리던대의 스토리텔링 중심 교육을 결합해 공동 프로젝트와 학생 교류 프로그램 구축 가능성도 논의했다.

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이철호 학부장은 "국제 교류를 통해 학생들에게 글로벌 교육 기회를 제공하고 콘텐츠 산업을 이끌 인재를 양성하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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