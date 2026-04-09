중동 전쟁 일시적 휴전…ICT업계 '보수적 접근'

피해 제한적이지만 장기적 접근

중동시장 장기 성장 기대는 유지

미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하면서 파국은 피한 가운데 중동 사업·투자를 하는 국내 정보통신기술(ICT)업계는 장기적 접근으로 종전이 확정될 때까지 신중한 대응을 이어가겠다는 입장이다.

과학기술정보통신부가 발표한 ICT 수출입 동향에 따르면 우리나라의 중동 지역 ICT 수출 비중은 지난해 말 기준 20억4900만달러 규모로 전체의 0.9%에 불과해 전쟁으로 인한 직접적인 타격은 크지 않다. 다만 기업들이 중동 사업을 위해 현지에 법인·지사를 세우고 파트너사들과 협업을 하고 있는 만큼 전쟁이 완전히 끝날 때까지 장기적 관점에서 신중한 사업 접근을 하는 분위기다.

네이버는 사우디아라비아 현지 법인과 실시간 핫라인을 운영하며 상황을 예의주시하고 있다. 미국과 이란의 휴전 합의에도 전쟁 발발 후 시행한 재택근무를 유지 중이다. 네이버는 현재 사우디에서 디지털트윈, 지도 기반의 슈퍼 애플리케이션(앱) 개발 등의 프로젝트를 수행 중으로 전쟁으로 인한 직접적인 물리적 피해는 없는 것으로 전해졌다. 사우디 정부가 종전 후 인프라 복구 등에 예산을 우선 투입하면 IT 사업에 차질이 생길 수 있다는 점은 대응이 필요한 부분이다. 네이버 관계자는 "사우디 사업은 시간을 넉넉하게 잡고 장기적 관점에서 접근할 것"이라고 말했다.

글로벌 빅테크 기업인 아마존웹서비스(AWS)도 바레인과 아랍에미리트 등에 위치한 데이터센터가 이번 전쟁으로 이용 불가 상태에 빠졌지만, 복구를 진행하고 장기적 투자를 지속한다는 계획을 세우고 있다. 현지 인프라 유지를 위해 24시간 대응 체제도 가동 중인 것으로 알려졌다.

게임사 중에는 중동 지역에 법인을 둔 넥슨과 넥써쓰 등이 재택근무를 통해 안전을 살피고 있다. 국내 게임업계의 중동 지역 수출 비중은 2024년 기준 1.3% 수준으로 낮아 사업적으로 큰 리스크를 안고 있는 단계는 아니다. 다만 디지털 기기 부품 가격 인상으로 고사양 게임을 즐기려는 수요가 줄어들 가능성이 있다는 점은 위험 요인이다. 해외 매출 비중이 높은 일부 게임사들은 환율 상승에 따른 환차익을 기대하고 있다.

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IT서비스 업계는 이번 전쟁이 고객사의 경영·투자 결정에 영향을 많이 주는 만큼 타격이 불가피할 전망이다. 분쟁 시기에는 기업들이 투자를 미루기 때문이다. 한국투자증권은 이런 이유로 삼성SDS의 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 24%가량 감소할 것으로 예상했다. 정호윤 연구원은 "중동 전쟁으로 주요 계열사들의 경영 불확실성이 커졌고, 유가 상승으로 인해 비용 부담도 높아지면서 IT 투자가 전반적으로 줄어들 수 있다"고 했다. 특히 삼성SDS는 물류업도 영위하고 있어 단기 여파가 클 것으로 봤다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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