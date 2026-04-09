극한 강우로 2차 피해가 우려되는 산불 피해지의 산사태 토석류 전이 위험을 예측해 사방댐 등 방재 구조물의 활용성을 평가할 수 있는 기술이 개발됐다. 산불 피해지는 약해진 지반으로 산사태와 토석류 재해 위험에 노출되기 쉽다. 보다 정밀한 방재 대책 마련이 중요한 이유다.

지난해 경기도 가평군 조종면 신상리에서 집중호우로 산사태가 발생해 민가 피해를 야기했다. 사진은 기사와 무관함. 출처=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국지질자원연구원(KIGAM)은 국토안전연구본부 지질재해연구실 연구팀이 극한 강우 이후 산사태로 전이되는 토석류의 위험 범위를 정밀 분석, 암석과 유목에 미치는 영향에 맞춰 방재시설을 효과적 배치할 수 있는 평가기술을 개발했다고 9일 밝혔다.

극한 강우는 시간당 50㎜ 이상이면서 3시간 동안 90㎜ 이상 또는 1시간 이내에 72㎜ 이상의 강수를 기록하는 등 재난문자 발송 기준에 해당하는 국지성 집중호우를 말한다. 토석류는 산사태로 발생한 흙·돌·나무 등이 물과 함께 하류로 이동해 자연재해를 야기한다.

산불 피해지는 상대적으로 극한 강우에 취약하다. 산불로 식생이 훼손된 지역에 극한 강우가 발생하면 토양 안정성이 약화돼 산사태 위험이 높아지는 까닭이다.

특히 극한 강우로 발생한 토사, 돌, 유목 등 퇴적물은 물과 함께 이동하며 토석류로 전이돼 피해 규모를 키울 수 있다. 이와 달리 그간에는 극한 강우 상황에서 산불 피해지의 복합적인 거동을 동시에 반영한 물리적 해석에 어려움이 따랐다.

연구팀이 개발한 2차원 토석류 모델 'KIGAM-DF(KIGAM-Debris Flow)'은 이러한 한계를 개선해 산불과 벌채 등으로 취약해진 산지 환경에서 토석류의 확산 범위를 예측하고, 대응 전략을 수립할 수 있게 함으로써 산림재난 대응 체계를 고도화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

산불 피해지의 산불 발생 전후 토양 변화(AI 생성). 한국지질자원연구원 원본보기 아이콘

KIGAM-DF는 토석류의 발생부터 이동, 퇴적에 이르기까지 전체 과정을 통합적으로 분석하고, 유목의 생성·이동·집적 과정까지 반영할 수 있도록 설계됐다.

토석류가 발생했을 때 유체의 특성은 물론 하류부에 피해를 직접적으로 일으킬 수 있는 토사와 암석 그리고 나무에 의한 충격을 시뮬레이션하는 것을 핵심으로, 최소한의 자료 입력으로도 피해 예측과 대응 시나리오를 수립할 수 있다.

KIGAM-DF를 2011년 우면산 산사태 당시 토석류 발생지와 2023년 토석류가 다량 발생한 예천군 일대에 적용했을 때 예측 정확도는 85~90% 수준을 보였다.

이를 토대로 연구팀은 현재 이 기술을 지난해 대형 산불이 발생한 영남권과 인명 피해가 발생한 산청군 일대에 적용, 토석류 위험성을 평가하고 있다.

김민석 지질재해연구실 실장은 "KIGAM-DF는 산사태 이후 토석류로 이어지는 복합 재해의 위험 범위를 정량적으로 예측할 수 있어 취약지역의 방재 대응에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.

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한편 이번 연구 결과는 최근 국제학술지 'Environmental Modelling and Software'와 'CATENA'에 게재됐다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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