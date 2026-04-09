[특징주] 논란 속 삼천당제약, 10%대 반등

먹는 비만·당뇨 치료제 제네릭(복제약) 계약 과대평가 논란이 불거지면서 연일 급락했던 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 516,000 전일대비 31,000 등락률 +6.39% 거래량 281,753 전일가 485,000 2026.04.09 10:38 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 후 보합…코스닥도 약보합 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? '중동 휴전' 호재에 코스피·코스닥 상승 마감 전 종목 시세 보기 주가가 9일 초반 반등하고 있다.

이날 오전 9시44분 기준 삼천당제약 주가는 전날 대비 9.90% 오른 53만3000원을 기록했다. 지난달 30일 장중 123만3000원으로 신고가를 기록한 이후 연일 급락한 이후 소폭 반등하는 분위기다. 전날 삼천당제약 주가는 43만5000원까지 내리면서 7거래일 만에 최고가 대비 64.7% 떨어졌다.

앞서 삼천당제약은 2018년 서밋바이오테크와 에스패스 기술 개발 계약을 체결했다. 회사에 따르면 계약은 동물실험 비용을 포함한 연구개발비와 연구원 급여를 삼천당제약이 전액 부담하고, 그 대가로 특허 소유권과 상업화 권리를 포함한 모든 법적 권리를 확보하는 구조다. 하지만 에스패스 관련 특허를 서밋바이오테크가 2024년 6월 출원한 것으로 알려지면서 논란이 불거졌다.

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또한 허장산 서밋바이오테크 대표가 과거 대만에서 증권거래법 위반으로 유죄 판결을 받은 소식도 악재로 작용했다. 허 대표는 대만 위탁개발생산(CDMO) 기업에 삼천당제약과의 계약을 중개한 뒤 불법적인 수익을 올린 것으로 전해졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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