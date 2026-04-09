T-하이브리 시스템 성능 향상

최고속도 322㎞/h…직전 대비 61마력↑

전동식 터보·펌프로 '터보 랙·롤링' 최소화

"차를 믿고 스티어링 휠을 과감하게 돌리세요."

8일 강원 인제스피디움 트랙이 포르쉐 911 터보 S가 내뿜는 굉음으로 가득 찼다. 급커브 구간이 나타나자, 주행 대열을 이끄는 인스트럭터가 무전을 통해 이같이 안내했다. 안내를 따라 스티어링 휠을 가쁘게 돌리자, 시속 70㎞의 속도에도 차량은 흔들림 없이 굽이치는 코너를 빠져나갔다.

포르쉐 신형 911 터보 S 쿠페(왼쪽)와 카브리올레 모습. 포르쉐코리아 AD 원본보기 아이콘

포르쉐를 대표하는 모델인 911의 최상위 모델 신형 911 터보 S는 새롭게 개발된 고성능 파워트레인이 탑재돼 최대 출력 711마력, 최대 토크 81.6㎏·m을 발휘한다. 역대 양산형 911 중 가장 고성능으로, 차량은 정지 상태에서 2.5초 만에 시속 100㎞를 돌파한다. 최고 속도는 322㎞/h다.

2024년 911 카레라 GTS에 최초로 적용됐던 T-하이브리드 시스템은 전동식 배기가스 터보(eTurbo)를 2개로 늘려 탑재됐다. 여기에 3.6L 박서 엔진을 결합한 덕에 이전보다 출력은 61마력 향상됐고, 응답성과 가속력도 한층 강화됐다.

이날 급커브, 오르막길, 급제동 등 다양한 상황을 경험할 수 있는 트랙에서 만난 911 터보 S는 도로 위 어떤 상황에서도 운전자에게 불안함을 주지 않았다.

911 터보 S 내부 모습. 인제=이승진 기자 원본보기 아이콘

911 터보 S가 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 시간은 단 2.5초에 불과하다. 가속 페달과 제동 페달을 동시에 밟아 엔진 RPM을 높인 뒤 빠르게 출발하는 런치 컨트롤에선 순간 등받이에 몸이 파묻히는 느낌과 함께 시야가 좁아지는 걸 느낄 수 있었다. 711마력이라는 숫자가 단순한 제원이 아니라는 걸 몸으로 이해하게 되는 순간이다.

이때에도 스티어링 휠은 전혀 흔들림이 없었는데, '전자유압식 포르쉐 다이내믹 섀시 컨트롤'(ehPDCC)을 통해 안정성을 높인 영향이다.

특히 신형 911 터보 S의 본질은 코너에서 드러난다. 신형엔 이전보다 10mm 넓어진 325mm 타이어를 장착해 코너에서 노면을 움켜쥐듯 돌아 나갔다. 또 포르쉐 트랙션 매니지먼트 (PTM) 사륜구동 시스템, 포르쉐 세라믹 컴포지트 브레이크 (PCCB)를 장착해 뛰어난 안정성과 민첩성을 제공했다.

911 터보 S 카브리올레 후면 모습. 인제=이승진 기자 원본보기 아이콘

신형 911 터보 S는 터보 모델 전용 색상인 터보나이트가 곳곳에 적용된다. 카레라 모델 대비 넓어진 차체와 트랙, 티타늄 배기 시스템은 최상위 모델의 차별성을 더욱 강조한다. 이 밖에도 혁신적인 조명 기능으로 야간 주행 시 안정성을 높이는 틴티드 HD매트릭스 LED 헤드라이트를 기본사양으로 장착한다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 대표이사는 "이번 신형 터보 S는 30년 동안의 헤리티지를 바탕으로 강력한 퍼포먼스를 통해 911 라인업의 정수를 보여준다"며 "일상에서도 누구나 탈 수 있는 실용성을 갖춘 모델"이라고 강조했다.

이어 "포르쉐는 항상 고품질로 고객에게 응답해 왔으며, 신형 터보 S도 한국 고객의 마음을 사로잡을 것으로 보고 있다"면서 "순수 전기차인 카이엔 일렉트릭 출시 등으로 올해 한국 시장에서 더 성장할 것으로 전망한다"고 말했다.

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포르쉐코리아는 오는 5월부터 신형 911 터보 S 모델의 고객 인도를 시작한다. 가격은 부가세 포함 기준 쿠페 3억 4270만원, 카브리올레 3억 5890만원이다.

인제=이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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