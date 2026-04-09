40여개국 이상 참여하는

세계 최대 AI로보틱스 기술 대전 축제

미래 AI 스포츠·피지컬 로봇 분야까지 후원 확대

KB금융그룹은 오는 6월30일부터 7월 6일까지 인천 송도 컨벤시아에서 개최되는 세계 최대 규모의 인공지능·로봇공학 국제대회인 '로보컵(RoboCup) 2026 인천'에 메인 후원사로 참여한다고 9일 밝혔다.

KB금융이 메인 후원사로 참여하는 '로보컵 2026 인천'. KB금융그룹 AD 원본보기 아이콘

로보컵은 전 세계의 로봇공학자와 연구기관이 참가해 기술력과 창의성을 겨루는 글로벌 기술 축제로 인공지능 및 로봇 산업의 발전과 기술 저변 확대, 로봇 산업 경쟁력 강화를 견인해왔다. 1997년 일본 나고야에서 시작된 이후 현재는 40여 개국 이상이 참가하는 세계 최대 규모의 인공지능·로봇 국제대회로 성장했다.

국내에서 최초로 개최되는 로보컵 2026은 로봇 축구, 재난구조, 가정서비스, 산업, 청소년 리그 등 5개 부문 총 19개 세부 종목으로 운영될 예정이다. 경진대회 이외에도 파트너기업들의 로봇 제품을 시연하는 전시회와 AI·로봇공학 연구논문을 발표하는 심포지엄도 열린다.

이중 핵심 부문인 '로봇 축구'는 2050년까지 인간 월드컵 우승팀과 대등한 경기를 펼칠 수 있는 AI 휴머노이드 로봇팀 개발을 목표로 하는 대회다. KB금융은 이번 로보컵 후원을 계기로 전통 스포츠 중심의 후원을 미래형 AI 스포츠와 피지컬·로봇 분야까지 확대해 나갈 예정이며, 대회 주관 기관인 한국AI로봇산업협회와의 협력도 강화할 계획이다.

KB금융은 미래세대인 청소년과 대학생을 대상으로 AI로봇 경진대회 등 교육, 지원 프로그램도 단계적으로 추진할 예정이다.

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KB금융 관계자는 "인공지능이 산업을 넘어 스포츠까지 재정의하는 시대에 KB금융은 로보컵 메인 후원을 통해 미래형 스포츠와 기술 혁신을 선도하고자 한다"며 "단순 후원을 넘어 미래세대 AI 인재 육성과 로보틱스 기술 생태계 확장에 기여하는 금융파트너가 되겠다"고 밝혔다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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