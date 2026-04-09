타임빌라스 수원 팝업에서는 업계 메가히트 매트리스 컬렉션인 뷰티레스트의 인기모델 ‘젤몬’을 만나볼 수 있다. AD 원본보기 아이콘

수면 전문 브랜드 시몬스가 타임빌라스 수원에 팝업스토어를 열었다. 지난해 11월 프리미엄 비건 매트리스 N32와 함께 진행한 이후 두 번째다.

타임빌라스 수원은 롯데백화점이 약 3년에 걸쳐 선보인 컨버전스형 프리미엄 쇼핑몰이다. 럭셔리·뷰티 등 프리미엄 상품군과 다양한 브랜드, 체험형 콘텐츠를 기반으로 주말 기준 하루 약 1만 명이 방문하는 공간으로 운영되고 있다.

지하 1층에 위치한 이번 팝업스토어는 롯데백화점의 웨딩페어와 연계해 운영되어 시너지를 높였다. 방문객들은 시몬스의 다양한 매트리스를 한자리에서 비교하고 직접 체험하며 자신에게 맞는 제품을 선택할 수 있다.

현장에는 '뷰티레스트' 컬렉션의 젤몬, 윌리엄, 헨리 등 주요 모델이 진열됐다. '뷰티레스트 블랙' 라인의 로렌과 루실도 함께 전시돼 제품별 차이를 확인할 수 있다.

이와 함께 올로 클래식, D2178, 아를라, 로울 등 프레임 제품과 신제품 '하우티'도 선보이며 제품 선택 폭을 확장했다.

다양한 서비스와 프로모션 혜택도 눈에 띈다. 팝업 기간 동안 수면 키오스크를 통한 상담 서비스가 제공되며, 구매 금액에 따른 한정 수량 사은품 증정도 진행된다.

또한 '비거 앤 모어' 프로모션과 중복 적용이 가능하며, 매주 수요일 '이브닝 배송' 서비스도 병행 운영된다.

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시몬스는 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산, 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등을 적용한 제품 운영을 이어가고 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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