크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO

직접 신메뉴 홍보하다 역효과

신메뉴 홍보를 위해 직접 '먹방'에 나섰다가 어색한 시식 태도로 조롱거리가 된 맥도날드 최고경영자(CEO)가 해명에 나섰다.

지난 7일(현지시간) 공개된 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 크리스 켐프친스키 CEO는 "이 모든 건 어머니 탓"이라고 말했다. 그는 "어릴 때부터 어머니께서 '입에 음식을 가득 넣고 말하지 말라'고 가르치셨기 때문"이라고 덧붙였다.

앞서 켐프친스키는 지난 2월 맥도날드 신메뉴인 빅 아치 버거를 시식하는 홍보 영상을 찍었다. 그러나 버거를 아주 조금만 베어 문 데다 다소 어색한 표정을 짓는 모습이 공개되며 논란이 됐다. 특히 그는 햄버거를 '음식'이 아닌 '제품(product)'이라고 표현해 빈축을 사기도 했다. 해당 영상을 본 누리꾼들은 "먹기 싫은 표정이다", "버거를 먹긴 한 건가", "지금까지 본 첫입 중 가장 작다" 등의 반응을 보였다.

크리스 켐프친스키 맥도날드 CEO가 햄버거를 먹는 모습. X(옛 트위터·엑스) AD 원본보기 아이콘

켐프친스키는 이 영상이 악평을 받고 있다는 사실을 딸을 통해 처음 전해 들었다고 고백했다. 당시 그의 딸은 전화를 걸어 "아빠 영상이 인터넷에서 화제인데, 좋은 쪽으로 유명해진 게 아니다"라고 전한 것으로 알려졌다.

그럼에도 켐프친스키는 사회관계망서비스(SNS) 마케팅에 적극적으로 참여하는 이유에 대해 "맥도날드에 대한 높은 관심을 알고 있고, 좋든 싫든 간에 CEO는 대개 그 브랜드의 얼굴"이라며 "소비자와 직접 대면하는 브랜드일수록 대중 앞에 나서는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "대중과 소통하는 방식에 대한 고민이 필요하고, CEO가 나서서 소통하기에 적절한 공간이 따로 있다고 본다"며 "저에게 맥도날드는 즐거운 브랜드"라고 말했다.

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한편 켐프친스키는 이날 인터뷰 중 치킨 너겟 시식에 직접 나서며 논란을 정면 돌파했다. 그는 "가장 중요한 건 일단 과감하게 덤벼드는(베어 무는) 것"이라며 "이 치킨 너겟을 아주 맛있게 한 입 베어 물어보겠다"고 말하기도 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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