위성 탱크 제조시간 2.5배 단축·비용 40% 절감…발사체 기술, 첨단 제조 사업으로 확장

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 지지 구조 없이 티타늄 고정밀 부품을 생산하는 금속 적층제조(3D프린팅) 공정을 국내 최초로 상용화하며 우주·방산 고부가 부품 시장 공략에 나섰다. 발사체 개발 과정에서 축적한 제조 기술을 위성 연료탱크와 방산 구조체 등 고신뢰 부품 사업으로 확장했다는 점에서 의미가 크다.

지지 구조 없는 적층제조(3D 프린팅) 공정 기술로 생산한 돔형 티타늄 고압탱크. 이노스페이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이노스페이스는 9일 구형·돔형 등 복잡한 곡면 구조를 지지 구조 없이 구현하는 티타늄 금속 적층제조 기술을 상용화했다고 밝혔다. 기존 금속 적층제조는 내부 지지구조가 필수여서 후처리 증가와 제조 지연, 설계 자유도 제한이 한계로 꼽혀왔다. 반면 이번 기술은 열변형이 큰 티타늄 소재에서도 안정적인 제조를 구현해 적층제조의 대표적 난제를 해결했다.

해당 공정으로 제작한 고정밀 부품은 지난해 12월 국내 우주항공 기업에 공급돼 실제 적용과 검증을 마쳤다. 후처리 단계 축소로 제조 시간은 기존 대비 2.5배 단축됐고 비용은 최대 40% 절감됐다. 설계 자유도 향상에 따른 경량화와 성능 개선 효과도 기대된다.

이 같은 기술 내재화는 빠르게 성장하는 첨단 제조 시장 선점과도 맞닿아 있다. 월러스 어소시에이츠(Wohlers Associates)에 따르면 글로벌 적층제조 시장은 2024년 219억달러에서 2034년 1452억달러 규모로 확대될 전망이다.

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이번 성과는 '한빛' 발사체 개발 과정에서 확보한 적층제조 역량을 사업화로 연결한 사례다. 김수종 이노스페이스 대표이사는 "발사체 개발 과정에서 축적한 적층제조 기반 딥테크 기술을 바탕으로 우주·방산과 위성 구조체 등 고부가 부품 시장으로 사업 확장을 본격화하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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