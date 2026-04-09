노동조합 주관 30년 전통 행사

SHE 기반 안전관리 고도화

E1이 여수기지에서 무재해 42년 성과를 바탕으로 안전문화 강화에 나섰다.

8일 E1 여수기지에서 열린 제30회 안전·환경 무재해 결의대회에서 한상훈 E1 기술안전부문 대표이사가 여수기지 직원들과 기념사진을 촬영하고 있다. E1 AD 원본보기 아이콘

E1은 8일 여수기지에서 제30회 안전·환경 무재해 결의대회를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 기지 전 직원이 참여한 가운데 진행됐으며, 사고 상황을 가정한 소방훈련을 통해 실제 비상 상황 대응 능력을 점검하는 데 초점을 맞췄다.

여수기지는 지난 3월 민간 에너지업계 최초로 무재해 42년을 달성했다. 이는 단순한 무사고 기록을 넘어 현장 위험 요소를 지속적으로 발굴·개선하며 선제적 안전관리를 수행해 온 노사 협력의 결과로 평가된다.

무재해 결의대회는 노동조합 주관으로 1996년부터 매년 이어져 온 행사다. 구성원의 안전의식을 높이기 위한 취지로 시작돼 30년간 지속된 사례는 에너지 업계에서도 드문 만큼, 안전문화 정착의 대표적인 모범 사례로 꼽힌다.

이날 행사에는 한상훈 기술안전부문 대표이사와 박승규 노조위원장이 참석했다. E1은 SHE(안전·보건·환경) 경영방침을 기반으로 위험성평가 시스템 고도화와 안전환경보건위원회 운영 등 체계적인 안전관리 활동을 지속해 나간다는 방침이다.

박승규 노조위원장은 "현장의 작은 위험요소까지 놓치지 않는 것이 무재해의 출발점"이라며 "앞으로도 안전관리 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

AD

한상훈 기술안전부문 대표이사는 "오랜 기간 안전을 최우선 가치로 실천해 온 노동조합과 임직원 모두에게 깊이 감사드린다"며 "LPG를 넘어 발전·수소·신재생에너지로 사업을 확장하는 과정에서도 무재해 전통은 가장 강력한 경쟁력이 될 것"이라고 강조했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>