9~30일 온라인 방식 진행 …7개 제시 후보 중 1개 선택

광주시와 전남도가 행정 통합을 앞두고 '전남광주통합특별시' 공식 누리집 주소(URL) 선정을 위한 대국민 선호도 조사를 실시한다. 통합특별시 출범 이후 처음 공개될 공식 누리집 주소를 시민 의견으로 정한다.

광주시와 전남도는 9일부터 30일까지 3주간 온라인을 통해 '누리집 주소 선호도 조사'를 진행한다. 시도민을 포함해 전국민 누구나 참여할 수 있으며, 제시된 후보 가운데 선호하는 주소 1개를 선택하는 방식이다.

왼쪽부터 광주광역시청과 전라남도청. AD 원본보기 아이콘

후보는 총 7개다. 두 지역명을 함께 반영한 'jeonnamgwangju.go.kr', 'jeonnam-gwangju.go.kr'을 비롯해 약칭을 활용한 'jngj.go.kr', 'jn-gj.go.kr', 'jg.go.kr'이 포함됐다. 통합의 의미를 강조한 'jgunion.go.kr', 도시 이미지를 반영한 'jgcity.go.kr'도 함께 제시됐다.

이번 조사는 광주시와 전남도 공식 누리집을 통해 진행된다. 양 시도는 설문 참여자 가운데 150명을 추첨해 5,000원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트도 실시한다.

광주시 박광석 대변인은 "이번 조사는 광주와 전남이 함께 만들어갈 통합특별시의 첫 디지털 관문을 정하는 과정"이라며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

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양 시도는 조사 결과를 바탕으로 최종 누리집 주소를 확정하는데, 선정된 주소는 통합특별시 출범과 함께 임시 누리집에 우선 적용되고, 이후 공식 행정 플랫폼으로 확대 운영된다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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