K-Beauty 산업 현장 맞춤형 인재 양성·현장 실습 기반 협력↑



동의과학대학교(총장 김영도)는 지난 6일 K-Beauty 분야 산학협력 강화를 위해 이가자헤어비스와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다.

동의과학대학교-이가자헤어비스 산학협력 업무협약(MOU) 체결. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 K-Beauty 산업을 선도할 현장 맞춤형 전문 인력을 양성하기 위해 산업체 중심의 실무 교육과 현장 실습 기회를 확대하고, 대학과 기업이 공동 발전할 수 있는 협력 체계를 구축하기 위해 마련됐다. 특히 기업 현장의 요구를 교육과정에 반영해 실무 역량을 강화하고, 해외 진출을 고려한 글로벌 역량 강화와 해외 취업 기회 확대를 통해 지속 가능한 협력 기반을 조성하는 데 목적이 있다.

행사에는 동의과학대 김영도 총장과 김태경 국제협력처장, K-Beauty과 정윤주 교수, 임미연 교수와 이가자헤어비스 최유빈 대표, 이동옥 부장 등이 참석했다.

협약식은 환영 인사와 내·외빈 소개를 시작으로 총장 인사말, 기업 대표 인사말, K-Beauty과 홍보영상 시청, 협약 체결과 기념 촬영 순으로 진행됐다.

주요 협약 내용으로는 ▲산업체 중심의 실무 교육과 현장 실습 지원 ▲K-Beauty 분야 전문 인력 양성을 위한 산학협력 프로그램 운영 ▲기업-대학 간 공동 발전을 위한 협력 네트워크 구축 ▲유기적인 협업을 통한 현장 중심 실무 역량 강화 ▲해외 지점·글로벌 네트워크를 활용한 해외 취업 연계와 진출 지원 등이다.

김영도 총장은 "이번 협약은 K-Beauty 분야에서 현장과 교육을 더욱 촘촘히 연결하는 계기이다"라며 "산업체 수요 기반의 실무 교육과 현장 실습을 확대해 학생들이 현장에서 바로 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.

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동의과학대학교는 이번 협약을 바탕으로 K-Beauty과 중심의 산학협력 프로그램을 구체화하고, 현장 실습·취업 연계를 확대함과 동시에 해외취업 프로그램과 글로벌 산학협력 네트워크를 강화해 K-Beauty 산업을 선도할 글로벌 인재 양성 체계를 구축해 나갈 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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