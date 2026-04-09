이니넥스트, ISO 정보보안·개인정보보호 국제표준 인증 동시 획득

보안·금융 IT 기업 이니텍 이니텍 close 증권정보 053350 KOSDAQ 현재가 3,045 전일대비 5 등락률 -0.16% 거래량 30,290 전일가 3,050 2026.04.09 10:35 기준 관련기사 이니텍, 수협은행 인터넷뱅킹 구축 참여…SI 사업 확장 본격 시동 이니텍, 원화 스테이블코인 PoC 2단계 착수…블록체인 결제 인프라 선점 목표 이니텍, 아임솔텍과 증권 분야 총판 계약 체결…제로트러스트·CNAPP 시장 공략 가속화 전 종목 시세 보기 의 100% 자회사 이니넥스트가 국제표준화기구(ISO)가 제정한 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 관련 국제표준 인증을 동시에 획득했다고 9일 밝혔다.

이번에 취득한 인증은 'ISO/IEC 27001:2022'와 'ISO/IEC 27701:2019' 두 가지다. ISO/IEC 27001은 정보보호 관리체계(ISMS)에 대한 국제 표준으로, 기업의 정보 자산을 보호하기 위한 정책과 절차, 기술적·관리적 통제 체계를 종합적으로 평가한다. ISO/IEC 27701은 ISO 27001을 기반으로 개인정보 보호 관리체계(PIMS)를 확장한 기준으로, 개인정보 처리 전반에 대한 보호 수준을 검증하는 데 초점이 맞춰져 있다.

이니넥스트는 금융권을 중심으로 보안과 디지털 전환 사업을 수행해 왔으며, 이번 인증을 통해 전자금융 환경에서 요구되는 높은 수준의 보안 및 개인정보 보호 역량을 갖추고 있음을 인정받았다.

특히 회사는 정보시스템과 전자금융서비스, 소프트웨어 개발·공급·유지보수 등 전 영역을 인증 범위에 포함시키며 서비스 기획부터 개발, 운영, 유지보수까지 전 과정에 걸친 통합 보안 관리체계 구축 능력을 입증했다.

이니넥스트 관계자는 "ISO 27001과 27701을 동시에 획득한 것은 당사의 보안 관리체계가 글로벌 수준의 신뢰성과 안정성을 확보했음을 보여주는 결과"라며 "모회사 이니텍과의 시너지를 바탕으로 AI·데이터·클라우드 환경 전반에서 차별화된 보안 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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이어 "AI 기술 확산으로 정보보호와 개인정보 보호의 중요성이 더욱 커지고 있는 만큼, 국제 표준 기반의 보안 체계를 지속적으로 고도화해 금융권을 비롯한 다양한 산업 분야에서 고객 신뢰를 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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