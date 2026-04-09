월급쟁이부자들, 지난해 영업이익 126억원…8년 연속 흑자 달성

2018년부터 2025년까지 연평균 매출 성장률 71%

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들은 8년 연속 흑자를 달성했다고 9일 밝혔다.

월급쟁이부자들은 지난해 별도 기준 매출 348억원, 영업이익 126억원을 기록하며 흑자 경영을 이어갔다. 설립연도인 2018년부터 2025년까지 연평균 매출 성장률(CAGR)은 71%다.

월급쟁이부자들은 비즈니스 확장도 본격화했다. 사업 다각화를 통한 새로운 성장 모멘텀 창출로 경기 침체, 성인교육 시장 성장 둔화 등 환경 변화에 능동적으로 대응하겠다는 포석이다. 지난해 월급쟁이부자들은 내 집 마련 및 자산형성 과정을 원스톱으로 지원하는 생태계 구축을 장기 목표로 설정했다. 성인교육, 커뮤니티, 프롭테크 분야 솔루션을 모두 갖춘 종합 자산형성 플랫폼 완성이 브랜드 최종 비전이다.

지난해 8월 선보인 프롭테크 솔루션 '구해줘내집'은 서비스 운영 3개월 만에 부문 매출이 650% 성장했고, 계약 건수는 760% 증가하는 등 가시적인 성과를 얻었다. 커뮤니티 솔루션도 성장을 지속하고 있다. 지난 1월 기준, 커뮤니티 단일 서비스 월간 사용자(MAU)는 처음 100만명을 넘어섰다. 발행 7일 이내 1000회 이상의 조회 수(PV)를 기록한 킬러 콘텐츠의 수도 전년 1월 대비 30% 이상 늘었다.

교육 부문은 포트폴리오 확장에 집중하고 있다. 월급쟁이부자들은 주식, 부업, 경매 등으로 클래스 콘텐츠 라인업을 꾸준히 확대했다. 확대된 카테고리의 운영이 안정화되면서 월 수강생 수 증가 등 성과도 확보했다. 실제 지난 3월 주식 관련 교육 수강 인원은 올 초 대비 4배 이상 늘었다.

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이정환 월급쟁이부자들 대표는 "지난해는 더 큰 도약을 준비하고자 시장 변화에 대응하며 비즈니스 구조를 선제적으로 정비한 시기였다"며 "인공지능 전환(AX) 인프라 투자와 테크 조직 강화를 통해 기존 사업 경쟁력 극대화 및 신성장 동력 확보에 박차를 가하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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