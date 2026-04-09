"보험료 낮추고 보장 집중"…푸본현대생명, 정기보험 '스마트픽' 출시

푸본현대생명은 합리적인 보험료로 정해진 보험기간동안 사망보험금을 보장받는 '푸본현대 정기보험 스마트픽(무)'을 출시했다고 9일 밝혔다.

'푸본현대 정기보험 스마트픽(무)'은 정해진 보험기간 동안 사망을 집중보장해 종신보험보다 합리적인 보험료로 가입 가능한 것이 특징이다. 해약환급금 미지급형 선택 시 환급금이 미지급되거나 줄어드는 대신 더욱 낮은 보험료로 가입할 수 있다.

'푸본현대 정기보험 스마트픽(무)'은 치매 진단 시 납입면제도 가능하다. 치매납입면제추가형을 선택할 경우 경도이상 치매를 진단받거나 후유장해 50% 이상시에는 보험료납입이 면제된다. 주계약 외에도 암·뇌출혈·급성심근경색증으로 인한 사망을 보장하는 3대질병사망특약, 재해로 인한 사망을 보장하는 재해사망특약을 추가하여 보장을 강화할 수 있다.

푸본현대생명의 '푸본현대 정기보험 스마트픽(무)'은 기본납입면제형과 치매납입면제추가형 중 선택할 수 있고 각 유형별로 표준형과 해약환급금 미지급형을 구분하여 가입할 수 있다. 가입 나이는 20세부터 최대 70세까지이고 보험기간은 65·70·80·90세 만기 중 선택할 수 있다. 표준형의 경우 10·20·30년 만기도 선택이 가능하다.

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유병력자도 '간편가입'을 통해 가입할 수 있다. '간편가입'을 통해서 가입할 수 있는 나이는 30세부터 최대 70세까지이며 재해로 인한 후유장해 50% 이상시 보험료납입이 면제된다. 푸본현대생명 관계자는 "푸본현대 정기보험 스마트픽(무)은 경제활동기의 갑작스러운 사고에 대비해 합리적인 보험료로 사망보험금을 보장받을 수 있는 상품"이라며 "앞으로도 고객의 생애주기를 고려해 고객의 입장에서 만족할 수 있는 상품을 지속적으로 개발할 예정"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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