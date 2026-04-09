"67개국 3000건 이상 계약 체결"

교원 빨간펜은 총 67개국에서 3000여건 콘텐츠 판권 계약을 체결하며 글로벌 영토 확장에 속도를 내고 있다고 9일 밝혔다.

교원 빨간펜은 현재까지 전집 및 애니메이션 콘텐츠 판권 계약을 총 67개 국가 내 유통·출판사 등과 누적 3348건 체결했다. 도서 콘텐츠는 누적 3279권, 애니메이션 69편이 미주 및 유럽, 아시아 시장으로 수출됐다.

교원 빨간펜은 총 67개국에서 3000여건 콘텐츠 판권 계약을 체결하며 글로벌 영토 확장에 속도를 내고 있다고 9일 밝혔다. 교원그룹 AD 원본보기 아이콘

도서 콘텐츠 가운데 전집은 중국, 대만, 베트남 등 중화권 및 아시아 국가와의 계약 비중이 상승하고 있다. 이들 국가는 유아·아동 대상 학습과 커리큘럼 기반의 전집에 대한 수요가 높고, 아이들 성장 단계에 맞춘 체계적인 학습 커리큘럼에 대한 선호가 높다.

자체 개발한 애니메이션 콘텐츠는 해외 방송 및 DVD 유통을 통해 수출되고 있다. 지금까지 총 58개국에 수출된 애니메이션 '꼬잉꼬잉 이솝극장'은 미국, 영국 등 현재 총 24개 국가의 현지 방송매체에서 방영되고 있다. '꼬잉꼬잉 이솝극장'은 이솝 이야기를 아이들의 눈높이로 흥미롭게 풀어낸 애니메이션으로 2008년 대한민국콘텐츠대상 애니메이션 부문에서 우수상을 받았다.

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교원 빨간펜 관계자는 "기존 수출된 콘텐츠 외에 교원 빨간펜이 보유한 콘텐츠 또한 글로벌 시장 진출을 목표로 수출 협의를 지속 중이며, 콘텐츠 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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