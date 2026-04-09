한국가수방송협회, 정명근 화성시장 예비후보 지지 선언…"문화 인프라 확충 공로"
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㈔한국가수방송협회(회장 김정흠) 회원 20여 명은 지난 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언했다.
㈔한국가수방송협회(회장 김정흠) 회원 20여 명은 지난 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언하고 있다. 정명근 예비후보 제공
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김정흠 회장 등은 지지선언문을 통해 "정명근 후보는 시장으로 재직하면서 화성시 예술의전당 건립 등 문화예술 분야 인프라 확충에 기여하며 화성시 예술인들에게 희망의 메시지를 남겼다"며 "문화예술 분야에 대한 이해도가 가장 높은 후보"라고 지지 이유를 밝혔다.
회원들은 이어 "화성시 뱃노래 축제 개최 등 다양한 문화예술 행사를 통해 예술인의 안정적인 창작 활동을 지원하고 화성시민의 문화적 수준을 높이는 계기를 마련했다"며 "정부 기조에 발맞춰 화성시도 문화예술 분야에 대한 적극적인 지원에 나서 줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.
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한편 이날 지지선언식에는 코미디언 故 배삼용 선생의 아들 배동진 배삼용문화재단 이사장도 참석해 지지에 동참했다
화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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