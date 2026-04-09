㈔한국가수방송협회(회장 김정흠) 회원 20여 명은 지난 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언했다.

㈔한국가수방송협회(회장 김정흠) 회원 20여 명은 지난 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 지지를 선언하고 있다. 정명근 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

김정흠 회장 등은 지지선언문을 통해 "정명근 후보는 시장으로 재직하면서 화성시 예술의전당 건립 등 문화예술 분야 인프라 확충에 기여하며 화성시 예술인들에게 희망의 메시지를 남겼다"며 "문화예술 분야에 대한 이해도가 가장 높은 후보"라고 지지 이유를 밝혔다.

회원들은 이어 "화성시 뱃노래 축제 개최 등 다양한 문화예술 행사를 통해 예술인의 안정적인 창작 활동을 지원하고 화성시민의 문화적 수준을 높이는 계기를 마련했다"며 "정부 기조에 발맞춰 화성시도 문화예술 분야에 대한 적극적인 지원에 나서 줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

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한편 이날 지지선언식에는 코미디언 故 배삼용 선생의 아들 배동진 배삼용문화재단 이사장도 참석해 지지에 동참했다

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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