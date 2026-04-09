수상작 ‘이너피스 캄’

2026 K-푸드 발효문화대전 우리술 어워즈

경북 상주시 전통주 기업인 '상선주조'가 지난 3일 서울 양재동 aT센터(발효문화대전 우리 술 특별관)에서 열린 '2026 K-푸드 발효문화대전 우리 술 어워즈'에서 탁주 부문 우수상을 받으며 대한민국 대표 프리미엄 막걸리 브랜드로 도약하는 계기를 마련했다.

이번 어워즈는 단순한 품질 평가를 넘어 스토리, 디자인, 시장성까지 종합적으로 평가하는 국내 최고 수준의 우리 술 품평 행사로, 실제 상품 경쟁력을 기준으로 엄격한 심사가 진행됐다.

'상선주조'의 수상작 '이너피스 캄'은 이름 그대로 '마시는 순간의 평온'을 콘셉트로 한 제품이다. 100% 상주산 유기농 쌀을 사용하고, 인공적인 첨가물을 배제한 채 천연 허브와 과실을 더해 자연 그대로의 풍미를 살렸다. 여기에 3종 누룩을 블렌딩하고 1개월 이상 저온 숙성시키는 정성 어린 과정을 통해 깊고 균형 잡힌 맛을 완성했다.

'상선주조'가 '2026 K-푸드 발효문화대전 우리 술 어워즈'에서 탁주 부문 우수상 수상 기념촬영/상주시청 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 전통 방식인 수작업 압착 공정을 고수해 마지막 한 잔까지 맑고 정체된 맛을 유지하는 점은 현대 소비자와 전문가 모두에게 높은 평가를 받았다.

'상선주조'는 단순한 주류 제조업체를 넘어 '경험과 감성을 판매하는 브랜드'로 자리매김하고 있다. 바쁜 일상 속에서 잠시 멈춰 자신을 돌아보는 시간을 제안하는 '상선주조'의 철학은 제품 전반에 자연스럽게 녹아 있다.

또한 '상선주조'는 상주시가 전략적으로 육성 중인 수출용 가공 농 특산품 기업으로서, 지역 농산물의 가치를 높이는 동시에 글로벌 시장 진출을 목표로 다양한 제품 개발과 해외 판로 개척을 추진하고 있으며, 상주 농업과 식품산업을 연결하는 대표적인 성공 모델로 평가받고 있다.

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상주시 관계자는 "'상선주조'의 성과는 지역 농산물 기반 식품산업의 경쟁력을 보여주는 상징적인 사례"라며, "앞으로도 우리시의 훌륭한 가공농특산품 수출 기업이 세계 시장으로 나아갈 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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