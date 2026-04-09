파주시, 소상공인·취약계층 전방위 지원

시, 종량제봉투 공급 일 18만매로 확대

고유가·경기 침체 정면 돌파…시민 불편 최소화

경기 파주시가 중동 정세 불안에 따른 고유가 상황과 지역 경제 침체에 대응하기 위해 비상경제 체제를 가동하고 민생 안정에 행정력을 집중하고 있다.

파주시가 지난 8일 시청 회의실에서 '제2차 비상경제본부 대책회의'를 개최하고가있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 지난 8일 시청 회의실에서 '제2차 비상경제본부 대책회의'를 개최하고 분야별 추진 상황 점검 및 실효성 있는 대응 방안을 논의했다고 9일 밝혔다. 이번 회의는 지난 1차 회의 이후 구체화된 실행 계획을 점검하고, 시민들이 피부로 느끼는 경제적 어려움을 해소하는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 회의에서는 재정·경제·민생·복지·농축산 등 5개 대응반의 상황반 운영 계획을 공유하고 소상공인 및 기업 지원 강화, 생활물가 안정, 취약계층 보호 등에 대해 중점적으로 논의했다.

주요 논의 내용으로는 ▲정부 추가경정예산(26조2000억원) 동향 공유 및 대응 ▲정부 '고유가 피해지원금' 지급 ▲유류 수급 동향 상시 점검 ▲노인·장애인 취약계층 현장 점검 강화 ▲소상공인 운전자금 조기 집행 및 중소기업 긴급 금융 지원 ▲공공부문 승용차 2부제 및 민간 5부제 운영 등이 포함됐다.

특히 지역 경제의 실무 축인 소상공인과 중소기업을 위해 운전자금 조기 집행 및 긴급 금융 지원을 실시하며, 공공부문 승용차 2부제와 민간 5부제 운영을 통해 에너지 위기 극복에 솔선수범할 계획이다.

시민들의 일상생활과 직결된 종량제봉투 수급 대책도 강화된다. 최근 원료 수급 불안 우려로 인한 일시적 수요 급증에 대응해, 현재 하루 15만매 수준인 공급량을 오는 14일부터 하루 18만매 이상으로 확대한다. 시는 이를 통해 안정적인 수급 체계를 구축하고 시민들의 불안감을 해소할 방침이다.

또한 읍면동 상황반을 통해 민생 현장의 목소리를 실시간으로 수렴, 정책 반영 속도를 높이는 '현장 중심 행정'을 펼치기로 했다.

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파주시 관계자는 "앞으로도 매주 시장 또는 부시장 주재로 대책회의를 열어 경제 상황을 면밀히 점검할 것"이라며 "추가 대책이 필요한 사안은 즉시 보완해 시민들이 경제 위기를 무사히 넘길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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