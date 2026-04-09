강원도, 송도서 해양레저 매력 발산

‘2026 해양레저관광 박람회’ 홍보 부스 연일 문전성시

강원특별자치도와 강원관광재단(대표이사 최성현)이 수도권 관문인 인천 송도에서 강원 바다의 역동적인 매력을 알리며 '해양레저 중심지'로서의 입지를 굳건히 했다.

강원특별자치도와 재단이 지난 1일부터 4일까지 인천 송도컨벤시아에서 개최된 '2026 해양레저관광 박람회'에 참가해 차별화된 해양레저 콘텐츠 홍보하고 있다. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도와 재단은 지난 1일부터 4일까지 인천 송도컨벤시아에서 개최된 '2026 해양레저관광 박람회'에 참가해 차별화된 해양레저 콘텐츠 홍보를 성공적으로 마무리했다고 9일 밝혔다.

이번 박람회에서 강원특별자치도와 재단은 공식 사회관계망서비스 구독(SNS 팔로우)을 연계한 '가고 싶은 강원 바다 스티커 이벤트'와'강원 해양레저 및 바다 관광 퀴즈'로 방문객 밀착형 이벤트를 운영했다.

특히 이벤트 참여자들에게 제공된 캠핑의자, 비치타올, 보조배터리 등 '동해안 여행 필수 아이템'으로 구성된 홍보 물품은 연일 준비된 수량이 소진될 정도로 뜨거운 인기를 끌었다. 이는 단순한 홍보물품을 넘어 강원 바다를 여행할 때 실제로 유용하게 사용할 수 있는 맞춤형 구성으로 방문객들의 니즈를 정확히 파고들었다는 평이다.

또한, 현장에서 요트 체험관광 및 해양치유 기획전을 집중 홍보하고 강원생활도민증 제도 안내를 통해 수도권 잠재 관광객들의 강원 방문 유도에 박차를 가했다. 아울러 동해안 시군의 해양레저관광 홍보 책자를 함께 비치하여 지역별 특화 자원을 종합적으로 알리는 가교 역할을 수행했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 박람회를 통해 강원 동해안의 역동적인 해양레저 라이프스타일을 수도권 시민들에게 생생하게 전달할 수 있었다"며 "앞으로도 체계적인 홍보 마케팅을 통해 강원특별자치도를 누구나 찾고 싶은 대한민국 해양레저관광의 중심지로 거듭나게 하겠다"고 말했다.

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한편, 강원특별자치도와 재단은 이번 박람회 기간 중 스티커 이벤트를 통해 수집된 방문객들의 동해안 지역별 선호도 데이터를 분석하여 향후 시군별 맞춤형 관광 상품 개발 및 타겟 마케팅 전략 수립에 적극 활용할 계획이다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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