현지화 마케팅 대폭 강화

번개장터는 중소벤처기업부 주관 '2026년 K-브랜드 수출 플랫폼 육성사업'의 참여기업 명단에 최종 포함됐다고 9일 밝혔다.

'K-브랜드 수출 플랫폼 육성사업'은 해외 판매 역량을 갖춘 유망 중소 플랫폼을 발굴해 글로벌 스케일업을 지원하는 공모 사업이다.

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이번 사업 선정을 통해 번개장터는 정부 지원을 바탕으로 글로벌 서비스의 현지화 마케팅을 대폭 강화한다. 주요 계획으로는 ▲북미·일본·중국 등 핵심 타깃 국가별 최적화된 UI/UX 고도화 ▲인공지능(AI) 기반의 개인화 추천 시스템 및 검색 기능 강화 ▲글로벌 사회관계망서비스(SNS) 및 인플루언서 협업을 통한 브랜드 인지도 확산 등이 포함된다.

또한, 번개장터는 자사가 보유한 에스크로 기반의 안전결제 시스템과 체계적인 물류 인프라를 활용해 국내 중소 판매자들의 간접 수출 지원에도 적극적으로 나선다. 이를 통해 개별 판매자가 직접 해외 인프라를 구축하지 않고도 전 세계 시장에 상품을 판매할 수 있는 'K-리커머스 생태계'를 공고히 한다는 방침이다.

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번개장터 관계자는 "국내 중소 브랜드와 판매자들이 해외 시장에서 함께 성장할 수 있는 가교 역할을 충실히 수행하겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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