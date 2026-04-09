[특징주]'1분기 실적 기대감' 에이피알 13%↑

에이피알 에이피알 close 증권정보 278470 KOSPI 현재가 368,000 전일대비 32,500 등락률 +9.69% 거래량 516,726 전일가 335,500 2026.04.09 10:31 기준 관련기사 "역대급 실적 에이피알, 유럽도 이제 시작이다"[클릭 e종목] '강달러' 베팅한 에이피알…재무 전략 통했다 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 전 종목 시세 보기 이 올해 1분기 실적 기대감에 강세를 보이고 있다.

9일 9시12분 기준 에이피알은 전 거래일 대비 13.86%(4만6500원) 오른 38만2000원에 거래되고 있다.

삼성증권은 이날 보고서에서 에이피알의 목표주가를 50만원으로 상향 조정하고, 투자의견 매수를 유지했다. 이가영 삼성증권 연구원은 "지난해 미국 아마존에서의 성공 신화가 올해는 유럽에서 재현될 것"이라며 "연중 유럽에서 1등 브랜드에 등극할 것으로 기대되며 그 첫 단추를 이번 1분기 실적에서 증명할 것"이라고 밝혔다.

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교보증권은 에이파일의 1분기 매출액이 전년대비 122% 증가한 5892억원, 영업이익이 161% 증가한 1426억원으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 권우정 교보증권 연구원은 "올해도 미국 오프라인 추가적인 입점, 영국을 필두로 유럽 아마존 영업 본격화, 아마존 프라임데이 7월에서 6월로 앞당겨질 가능성 등을 이유로 상반기 영업이익 추정치를 높였다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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