2026 강원 방문의 해 맞이

18개 시군 연계 참여형 관광 모델 도입

빙고 완성하면 경품 혜택까지

‘보는 여행’에서 ‘즐기는 여행’으로

강원특별자치도 전역이 하나의 거대한 보드게임판으로 변신한다. 강원관광재단(대표 최성현)은 2026년 '강원 방문의 해'를 맞아, 도내 18개 시군을 여행하며 미션을 수행하는 '강원 관광 빙고 챌린지'를 9일부터 본격 운영한다고 밝혔다.

'강원 관광 빙고 챌린지' 운영 포스터. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 챌린지는 강원도 전역을 하나의 게임 공간으로 설정하고 관광을 게임형 이벤트와 접목한 게임화 기반 관광 유도 전략을 적용한 것이 특징이다.

빙고판 기반의 미션 수행 구조를 통해 관광객의 이동 동선을 자연스럽게 확장하도록 설계하였으며, 이를 통해 특정 인기 지역 중심의 관광 집중 현상을 완화하고 도 전역으로 관광 수요를 분산시키는 효과를 기대하고 있다.

아울러 참여자의 자발적 미션 수행을 유도하는 구조를 통해 단순 방문을 넘어 체험 중심의 관광 참여를 확대하고 지속적인 관광 활동을 유도하는 참여형 관광 모델로 기능할 것으로 전망된다.

참여 방법은 간단하다. 포스터에 삽입된 큐알(QR)코드 또는 안내 누리집을 통해 접속하거나, OK캐쉬백 애플리케이션을 이용해 인증 화면에 접속할 수 있다.

챌린지에 참여한 관광객은 강원 18개 시군의 주요 관광지 또는 전통시장 방문인증을 통해 빙고를 완성할 수 있으며, 누적 인증 기반 빙고 완성에 따라 경품 추첨에 참여할 수 있다. 경품은 단계별 달성자 중 무작위 추첨을 통해 제공된다.

경품 추첨은 상반기(7월)와 하반기(12월) 총 2회에 걸쳐 진행되며 연중 지속적인 참여를 유도하는 방식으로 운영될 예정이다.

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강원관광재단 최성현 대표는 "이번 챌린지는 강원 전역을 하나의 여행 무대로 확장하고 관광객이 직접 참여하며 완성해 나가는 새로운 관광 모델"이라며 "게임형 요소를 접목한 참여형 콘텐츠를 통해 강원특별자치도를 '방문하는 곳'에서 '경험하고 연결되는 공간'으로 인식할 수 있도록 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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