피처링, 지난해 매출 96억원…"역대 최대 실적"
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영업이익 7억원으로 흑자 전환
피처링은 지난해 매출액 96억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다고 9일 밝혔다.
지난해 매출액은 전년 대비 93% 성장한 96억6000만원을, 영업이익은 7억5000만원으로 흑자 전환했다.
피처링에 따르면 지난해 피처링 솔루션 기능 고도화로 신규 회원가입 수가 2배가량 늘며 성장을 견인했다. 지난해 기준 피처링 서비스 이용 고객사 평균 광고 수익률(ROAS)은 450%에 달하며, 2회 이상 서비스를 이용한 고객사 비중은 전체의 75%를 기록했다.
피처링은 지난해 매출액 96억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다고 9일 밝혔다. 피처링
이 같은 성과는 사용자 경험 개선에서 비롯됐다는 설명이다. 피처링은 지난해 대규모 업데이트를 통해 ▲최대 200명에게 단체 메시지를 보낼 수 있는 'DM·이메일 발송' ▲유사 인플루언서 계정 자동 탐색 기능 '인공지능(AI) 프리 리스트업' ▲구글 크롬용 확장 프로그램 '피처링포크롬' ▲인플루언서별 최근 3개월 캠페인 성과 도출 '광고 콘텐츠 분석' 등 신규 기능을 선보였다.
피처링 솔루션을 활용한 글로벌 크로스보더 캠페인 비중도 20% 이상 확대됐다. 일본, 미국 등에서도 데이터 기반 캠페인 운영과 성과 분석에 대한 수요가 늘면서 성장세를 이어가고 있다. 피처링은 연내 사회관계망서비스(SNS) 마케팅 자동화를 돕는 'AI 에이전트'를 출시하고 신규 고객사 확대에 박차를 가할 계획이다.
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장지훈 피처링 대표는 "마케팅 실무자 업무 효율화를 위해 기능 고도화에 집중한 노력이 역대 최대 실적으로 이어진 것 같다"며 "앞으로도 고객 중심의 기술 혁신을 지속해 글로벌 시장에서 독보적인 서비스로 성장하겠다"고 했다.
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