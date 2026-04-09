4월 말부터 ‘강원 온라인 기획전’ 본격 추진

할인쿠폰·배너 노출 등 통합 마케팅 지원

정부 전용몰 연계…도내 농수특산물 판로 확대

강원특별자치도(도지사 김진태)가 도내 농수특산물의 안정적인 판로 확보를 위해 대형 온라인 유통 플랫폼 '오아시스 마켓'과 손을 잡고 대대적인 온라인 마케팅에 나선다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

강원특별자치도는 도내 우수 농공상융합형 중소기업의 소비시장 확대를 위해 이달 말부터 '강원 온라인 기획전'을 본격 추진한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 농림축산식품부의 농공상융합형 중소기업 지원사업과 연계한 '정부 전용몰 연계 입점 판매망 구축 지원사업'의 일환으로, 도내 우수 농식품 생산기업의 온라인 유통 진입을 확대하고 판매 경쟁력을 강화하기 위해 추진된다.

특히 정부 전용몰 중 매출 경쟁력이 높은 오아시스 마켓을 중심으로 기획전과 상시 입점 체계를 구축해 생산자와 소비자를 직접 연결하는 온라인 판로 확대에 중점을 두고 있다.

강원 온라인 기획전은 가정의 달, 여름 성수기, 추석, 연말 등 주요 소비 시기에 맞춰 연중 운영되며, 도내 대표 농수특산물을 중심으로 다양한 기획 상품을 선보일 예정이다.

강원한우, 전통가공식품, 건강식품, 지역특산물 등 경쟁력 있는 품목을 전국 소비자에게 홍보하고 안정적인 판매 기반을 구축할 계획이다.

또한 기획전 기간에는 메인화면 노출, 타임특가 행사 등 집중 마케팅을 통해 소비자 접근성을 높이고, 향후 다양한 유통 플랫폼과의 연계를 확대해 유통망 다변화를 단계적으로 추진할 방침이다.

AD

박형철 강원특별자치도 농정국장은 "이번 온라인 기획전은 단순한 판매행사를 넘어 도내 생산기업의 지속 가능한 온라인 유통 기반을 구축하는 데 의미가 있다"며 "대형 유통 플랫폼과의 협업을 강화해 농가와 기업의 실질적인 소득 증대로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>