영·호남 지역 뉴웨이브 최초 상륙…전국 단위 전개

해운대 티셔츠부터 로컬 양조장 막걸리까지

세븐일레븐은 영·호남 지역 대표 도시인 부산과 광주에 각각 '뉴웨이브더해운대점'과 '뉴웨이브더광주점'을 새롭게 오픈했다고 9일 밝혔다. 기존 수도권 중심이었던 뉴웨이브를 전국으로 넓히는 분기점이 될 것으로 평가된다.

이번에 오픈한 뉴웨이브 점포들은 각 지역의 경영주 및 예비 경영주들이 뉴웨이브 플랫폼 운영 방식과 상품 및 공간 구성, 집객 효과 등을 직접적으로 확인할 수 있는 점에서 '레퍼런스 스토어(Reference Store)'로서의 역할을 수행할 예정이다. 이를 통해 영호남권 지역 뉴웨이브 점포 확장의 전초기지 역할을 해낼 것으로 기대된다.

세븐일레븐 뉴웨이브더해운대점. 세븐일레븐 AD 원본보기 아이콘

뉴웨이브더해운대점은 해운대해수욕장 해변가 인근 생활숙박시설인 '힐스테이트 해운대센트럴' 1층에 위치해 국내외 관광객이 집중되는 입지적 이점을 갖추고 있다. 뉴웨이브더해운대점은 외국인 관광객 방문 비율이 90%에 도달할 정도로 높게 나오는 만큼 외국인 관광객에게 특화된 MD 구성을 보이고 있다. 무인환전 키오스크와 치킨, 꼬치류, 피자, 스무디, 세븐카페 등이 완비된 푸드스테이션을 가장 먼저 만나볼 수 있으며, 관광지인 해운대의 특성을 반영해 단독 '해운대 티셔츠' 3종을 제작, 점포에 전시 및 판매 중이다. 아이돌 포토카드 기기 '포토아이'를 설치했으며, 오는 5월에는 키링, 피규어 등을 뽑을 수 있는 '가챠존'도 도입될 예정이다.

뉴웨이브더광주점은 광주 첨단과학국가산업단지 인근 번화가에 자리해있다. 학교, 기술단지, 공공기관 등이 들어선 복합상권으로 대학생 및 직장인들의 이용 빈도가 높다. 상권 확장·통합 전략 추진의 일환으로 기존 위치에서 맞은편으로 옮겨 공간을 2.3배가량 확장했다. 최근 젊은층에서 로코노미, 저도주 트렌드에 의해 전통주 이용이 늘고 있는 만큼 호남 지역 기반 향토 주류회사인 '보해양조' 특화존을 도입했다. 지역민들에게 친숙한 잎새주, 보해 복분자주뿐만 아니라 젊은 층을 공략하기 위한 '고마그라제', '복받은부라더 홍연', '순희 막걸리' 등이 전면 배치돼 있다.

세븐일레븐은 향후에도 뉴웨이브 레퍼런스 스토어를 거점 삼아 영·호남권 예비 경영주들의 뉴웨이브 전환을 적극 지원하며 지역 확장에 속도를 낼 예정이다.

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이동은 세븐일레븐 운영지방본부장은 "당사의 점포 핵심 운영전략인 '뉴웨이브'를 드디어 영·호남권에서도 선보일 수 있게 됐다"며 "편의점의 핵심이자 근간인 푸드부터 신흥 콘텐츠인 패션&뷰티까지 다양한 상품 구성과 현대적 디자인에 지역색을 더한 뉴웨이브로 지역민 분들께 새로운 공간 소비경험을 선사할 예정"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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