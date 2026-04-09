25.1P 하락한 69.3으로 전망

지난해 1월 이후 15개월 만에 70 아래로

수도권·광역시·도 지역 모두 큰폭 하락

서울 아파트 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

양도소득세 중과 유예 종료, 중동 전쟁 장기화 우려 등 정책·대외 불확실성으로 인해 이번 달 아파트 입주전망지수가 큰 폭으로 하락했다.

주택산업연구원(주산연)은 주택사업자를 대상으로 조사한 결과 4월 전국 아파트 입주전망지수가 전월보다 25.1포인트 내린 69.3으로 집계됐다고 9일 밝혔다. 해당 지수는 아파트를 분양받은 사람이 정상적으로 잔금을 내고 입주할 수 있을지를 예상하는 지표다. 100을 기준으로 그보다 높으면 입주 경기에 대해 긍정적으로 내다보는 이가 많다는 뜻이며 100 이하는 반대다.

수도권은 20.8포인트 하락한 76.7로 전망됐다, 인천이 32.5포인트나 내려 60.0으로 파악됐고 이어 경기가 23.4포인트 내린 76.6으로 나타났다. 서울도 6.5포인트 하락한 93.5로 집계됐다.

주산연은 "전국 입주전망지수가 70 미만으로 하락한 것은 탄핵 정국으로 불확실성이 확대됐던 2025년 1월 이후 15개월 만"이라며 "주택담보대출 금리 상승 부담과 신축 아파트 중도금·잔금 대출 규제 강화, 거래 위축이 지속되는 가운데 다음 달 양도세 중과 유예 종료와 중동 전쟁 장기화 우려 등 정책·대외 불확실성이 반영되며 입주전망이 급격히 하락한 것으로 보인다"고 설명했다.

그러면서 "서울의 경우 15억원 이하 아파트가 밀집한 강북 외곽 지역을 중심으로 매물 감소와 가격 상승이 나타나 신축 아파트 입주 전망 하락폭이 크지 않았다"고 덧붙였다.

비수도권 광역시는 26.8포인트 하락한 73.2로, 도 지역은 25.4포인트 내린 63.7로 나타났다.

울산이 36.6포인트 내려 낙폭이 가장 컸고 대전 33.4포인트, 부산 30.0포인트, 광주 11.9포인트, 대구 11.6포인트 순으로 내렸다. 세종도 37.3포인트 하락했다.

도 지역 중에선 충청북도가 40.9포인트 하락했고 충청남도 29.7포인트, 제주 29.4포인트, 경상남도 27.1포인트, 전라남도 26.2포인트 순으로 하락했다.

주산연은 "비수도권에서 상대적으로 더 큰 하락이 나타난 것은 다주택자 규제로 똘똘한 한 채 현상이 가속화되면서 지방 주택 처분 압력이 커질 것이란 우려가 반영되며 지방 시장 위축 전망이 확산된 데 따른 것으로 풀이된다"고 했다.

이어 "다주택자 주담대 연장이 제한될 경우 똘똘한 한 채 선호 현상이 더욱 심화될 것으로 예상된다"라며 "전세 보증 등 정책대출 축소로 자금 조달 여건이 악화되며 전국적으로 주택시장 위축이 확산될 가능성이 있다"고 전했다.

한편, 지난달 전국 아파트 입주율은 60.6%로, 전월 대비 1.4%포인트 하락한 것으로 조사됐다. 수도권은 0.6%포인트, 5대 광역시는 3.6%포인트 소폭 하락한 반면 기타지역은 0.2%포인트 올랐다.

수도권에서는 서울이 5.8%포인트 상승했는데 매물 감소와 주택 가격 상승을 바탕으로 신축 아파트 입주율이 상승했다. 인천·경기권은 3.7%포인트 하락했다.

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미입주 사유는 잔금대출 미확보(32.1%), 기존주택 매각 지연(32.1%), 세입자 미확보(17.0%), 분양권 매도 지연(3.8%) 순으로 파악됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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