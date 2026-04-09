디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)는 스테이블코인과 실물자산토큰(RWA) 등 글로벌 디지털 금융의 핵심 트렌드를 진단하고, 국내 생태계의 글로벌 경쟁력 제고 방안을 담은 '2026 디지털자산 정책 자료집'을 발간했다고 9일 밝혔다.

2026년 디지털자산 정책 자료집. DAXA AD 원본보기 아이콘

이번 자료집은 금융적 관점에서의 디지털자산과 스테이블코인 분석을 시작으로 원화 스테이블코인을 활용한 자본유출 관리, 스테이블코인 제도화 및 리스크 관리 체계 구축 방안을 중점적으로 다뤘다.

또한 온체인 데이터 모니터링 실태 분석을 통한 감독·리스크 대응 활용, 이용자 저변 확대 및 시장 유동성 제고 방안, RWA의 해외 동향과 국내 정책 방향 등 산업 진흥과 규제 조화를 위한 실질적인 제언을 담아냈다.

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오세진 DAXA 의장은 "앞으로도 신뢰받는 디지털자산 생태계를 만들기 위한 민관 소통의 가교 역할을 성실히 이어가겠다"며 "이 자료집에 담긴 논의들이 국회와 금융당국, 학계의 정책 설계 과정에서 균형 잡힌 참고자료로 쓰임 받기를 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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