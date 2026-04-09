차세대 마감재 기술 '넥스트 머티리얼' 선봬

글로벌 디지털 프린팅 1위 獨샤트데코 협업

삼성물산이 독일 기업과 손잡고 실제 원목 수준의 질감과 색상을 구현하면서도 가격을 낮춘 차세대 마감재 '넥스트 머티리얼'을 개발해 방화6구역 재건축 아파트에 처음 적용한다.

삼성물산 건설부문은 세계 1위 표면재 기업인 독일 샤트데코와 협력해 첨단 인쇄 기술을 활용한 새 마감재를 만들었다고 9일 밝혔다. 샤트데코는 가구·바닥재 등에 쓰는 표면재를 만드는 글로벌 업체다. 삼성물산은 이 회사와 함께 기존 디지털 프린팅 제품보다 촉감과 내구성을 높인 기술을 개발했고, 특허도 출원했다.

삼성물산 '넥스트 마루'와 원목마루 비교. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

이 기술은 관리가 편한 기존 바닥재인 강마루의 튼튼함과 비싼 원목 마루의 고급스러움을 하나로 합친 것이 특징이다. 기존 강마루는 생활 관리가 쉽고 가격이 비교적 저렴하지만, 색상과 무늬 표현에 한계가 있었다. 반면 원목마루는 고급스럽지만 가격이 비싸고 관리가 까다롭다는 평가를 받아왔다. 삼성물산은 넥스트 머티리얼이 이 두 가지의 장점을 함께 갖췄다고 설명했다.

실제 이 기술은 인쇄 정밀도를 기존보다 크게 높여 나무의 색과 결을 더 자연스럽게 표현할 수 있다. 같은 무늬가 반복돼 인공적으로 보이는 느낌도 줄였다. 기존 강마루 인쇄 해상도는 300dpi 수준이고, 새 기술 해상도는 이보다 4배 높은 1200dpi다. 천연 목재 사용량과 수입 의존도도 낮춰 가격 경쟁력까지 갖췄다.

내구성도 강화했다. 오염과 마모, 변색에 강해 오래 써도 처음 상태를 비교적 잘 유지할 수 있도록 했다는 것이다. 삼성물산은 이를 통해 입주자가 취향에 맞게 집 안 분위기를 꾸밀 수 있는 맞춤형 주거 공간 구현에 도움이 될 것으로 보고 있다. 삼성물산은 "무엇보다 래미안의 미래 주택 '넥스트 홈'이 지향하는 커스터마이징과 장수명 주택 콘셉트에 부합한다"고 설명했다.

서울 강서구 방화동 '래미안 엘라비네'에 적용 예정인 '넥스트 마루'. 삼성물산 원본보기 아이콘

이 마감재는 서울 강서구 방화6구역을 재건축하는 '래미안 엘라비네'에 처음 적용된다. 바닥재와 벽체 마감재에 우선 들어간다.

삼성물산은 앞으로 바닥재뿐 아니라 욕실, 가구, 벽체 등으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

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변동규 삼성물산 주택기술혁신팀장은 "넥스트 머티리얼 마감재는 단순한 신소재를 넘어 고객이 원하는 가치를 제공하는 플랫폼 기술"이라며 "앞으로도 아파트 마감재 기술의 새로운 기준을 만들어 나갈 예정"이라고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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