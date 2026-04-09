"이재명 정부 국정 운영 완성"

"중앙·당·국회 연결…실무형 후보"

김남국 더불어민주당 대변인이 9일 6·3 지방선거와 동시에 실시되는 경기 안산갑 국회의원 보궐선거에 출마하겠다고 밝혔다.

김남국 더불어민주당 대변인이 9일 국회 소통관에서 경기 안산갑 국회의원 보궐선거 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 이날 국회소통관에서 기자회견을 열고 "중앙 정부와 당, 국회를 누구보다 긴밀하게 연결할 수 있는 '실무형 후보'로서 안산의 해묵은 현안들을 책임 있게 풀어내겠다"고 말했다.

안산갑은 이재명 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장과 친문재인계 전해철 전 의원 등이 후보군으로 거론된다. 또 조국 조국혁신당 대표 등도 거론되면서 경쟁이 치열해지는 모양새다. 김 대변인은 "조국 교수님과 개인적으로 가깝고 존경하는 분이라 이곳에서 경쟁한다면 여러 가지 곤란하다는 말씀드렸지만, 선거는 시민에 대한 책임이기 때문에 경쟁해야 한다면 지역에서 실력으로 승부할 수밖에 없다"고 했다.

AD

김 대변인은 2020년 총선을 앞두고 민주당에 입당했다. 당시 안산단원을 지역구에 전략 공천됐다. 21대 총선에서 당선된 후 가상자산 거래 논란으로 탈당했고, 22대 총선은 불출마했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>