오문성·문두철·신재용 교수

연구·저술·봉사 3개 부문

삼일PwC가 후원하고 한국회계학회가 선정하는 '한국회계학회 삼일회계법인 저명교수'에 오문성 한양여자대 교수(봉사 부문)와 문두철 연세대 교수(연구 부문), 신재용 서울대 교수(저술 부문)가 9일 선정됐다. '삼일저명교수' 제도는 삼일PwC가 2003년부터 한국회계학회와 함께 진행한 사회공헌 활동으로, 한국 회계학의 발전을 위해 연구·저술·봉사 3개 부문에서 활동이 뛰어난 교수를 선정해 연구비를 지원한다.

봉사 부문에 선정된 오 교수는 학계와 공공 영역을 넘나들며 활동을 이어온 공로를 인정받았다. 한양여자대학교 세무회계학과 교수로 재직하며 국무총리 조세심판원 비상임심판관, 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 등 주요 공공위원회에서 활동하고 있다. 한국조세정책학회 회장을 맡는 등 조세·회계 분야 제도 발전과 정책 논의에 기여해 왔다.

‘한국회계학회 삼일회계법인 저명교수’ 위촉식에 참석한 김기영 한국회계학회장(왼쪽부터) , 신재용 서울대 교수, 문두철 연세대 교수, 오문성 한양여대 교수, 윤훈수 삼일PwC 대표가 기념 촬영을 하고 있다. 삼일PwC AD 원본보기 아이콘

연구 부문에 선정된 문 교수는 회계학 분야에서 학문적 연구와 실무 자문을 병행하며 연구 성과와 영향력을 축적해 온 점을 높이 평가받았다고 삼일PwC는 설명했다. 그는 연세대 경영대학 교수로 재직하며 회계 분야 연구를 수행하는 동시에, 한국회계학회 부회장으로 학술 활동을 이끌고 있다.

저술 부문에 선정된 신 교수는 회계학 분야의 연구 성과를 학술 논문과 저술로 축적해온 점을 인정받았다. 신 교수는 서울대 경영대학 교수로 재직하며 국내 연구를 이끌어 온 동시에, 미국회계학회 학술지 편집장을 비롯해 국내외 각종 학술지 편집위원으로 활동했다.

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윤훈수 삼일PwC 대표는 "세 분의 뛰어난 전문성과 헌신이 국내 회계학의 저변을 한층 넓히는 계기가 되길 바란다"며 "삼일PwC 역시 학문과 실무의 발전을 잇는 동반자로서 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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