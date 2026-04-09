"디자인도 언제나 사람이 중심"

"기술의 가치는 그 자체로 완성되는 것이 아니라 사람의 일상 속에서 편안하게 사용됐을 때 완성됩니다. 기술도, 디자인도 언제나 사람이 중심입니다."

9일 열린 삼성전자 미디어브리핑에서 이일환 삼성전자 MX사업부 디자인팀장(부사장)이 '사람 중심 디자인'을 설명하고 있다. 이은서 기자. AD 원본보기 아이콘

이일환 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 204,000 전일대비 6,500 등락률 -3.09% 거래량 14,438,263 전일가 210,500 2026.04.09 12:00 기준 관련기사 [초동시각]키즈폰의 배신…정부 나서야 박홍근 '전쟁 추경' 3조 증액에 "국채 발행하란 건가" 신중 검토 글로벌 군비 확장 속 방산 산업 장기 성장 기대...기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 MX사업부 디자인팀장(부사장)은 9일 삼성전자미디어 브리핑에서 지난달 출시한 갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 버즈4의 '사람 중심 디자인' 철학을 강조했다. 첨단 기술이 담긴 제품이 사용자의 일상에 스며들 수 있도록 시각적인 부드러움, 촉각적 편안함, 따뜻함을 녹였다고 설명했다.

S26 시리즈에는 전작과 달리 기본·플러스·울트라 모델 모두 동일한 곡률을 적용했다. 이와 관련해 이지영 MX 사업부 디자인팀 상무는 "각진 인상으로 차별화됐던 울트라가 부드러운 인상으로 변화했다"며 "갤럭시다운 인상과 편안한 그립감, 전체 조형의 균형을 모두 고려해 최적의 모서리 곡률인 '7R(Radius)'을 도출했다"고 설명했다. 이어 "모서리뿐 아니라 S펜 팁도 비대칭으로 곡률을 맞춰 시각적 완성도와 사용감이 자연스럽게 이어지도록 했다"고 덧붙였다.

카메라 섬 디자인이 적용된 것은 얇아진 기기에서 고성능 카메라가 과하게 부각되지 않도록 하기 위함이다. 바디와 카메라 간의 시각적 단차를 줄였다. 이 상무는 "'엠비언트 아일랜드' 디자인으로 주변의 은은함과 그림자의 깊이감을 다듬었다"며 "기술적 요소가 사람들에게 더 자연스럽게 받아들여지도록 했다"고 설명했다.

갤럭시 S26 시리즈와 갤럭시 버즈4. 이은서 기자. 원본보기 아이콘

한편 버즈4는 착용감을 중심으로 설계됐다. 이를 위해 데이터 분석에 기반해 착용감을 객관화했다. 송준용 삼성전자 MX사업부 디자인팀 그룹장은 "편안함, 정적·동적 안정성을 데이터화해 최적의 착용감을 뽑아내고 있다"며 "인종, 나이, 성별 등 귀 데이터들이 기반"이라고 설명했다.

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충전 케이스 또한 가로형으로 변경해 버즈를 잡는 그립의 위치와 방향이 귀에 안착할 때까지 유지되도록 디자인했다. 손으로 기기를 잡고 케이스에 넣는 행태를 분석해 직관적인 사용성을 더했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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